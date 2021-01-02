國民黨屬意李四川戰高雄　侯友宜：樂見大家站出來為民服務

▲侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨高層屬意由高雄市前副市長李四川重回戰場，參選下屆高雄市長。對此，侯友宜表示，各地區有願為國家社會做事的人，站出來為民服務，他都樂見。

侯友宜強調，他現在是新北市長，主要的工作是把新北市政做好，至於各地區，他樂見願為國家社會做事的人為民服務，大家一起努力，讓中華民國更好，讓這片土地上的人民安居樂業。

根據國民黨內最新民調，前副市長李四川若參選高雄，只要他點頭答應，將是國民黨最佳人選。