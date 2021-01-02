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北返車潮湧現！國5「頭城－坪林時速40km↓」恐塞到深夜11點

記者李宜秦／台北報導

今日是元旦連假第二天，交通部高公局表示，下午將有9大路段會湧現車潮。根據高公局1968 APP顯示，國5雙向車潮均多，其中頭城－坪林北向路段壅塞，時速不到40公里。另外大雅－台中時速也低於40公里，苗栗開礦村路段則出現紫爆，時速低於20公里。

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲交通部長林佳龍今日視察高公局行控中心。（圖／高公局）

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.9百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林、三鶯至鶯歌系統等路段，其餘路段之車流大致正常。

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲林佳龍指出，連假期間交通大致順暢。（圖／高公局）

高公局指出，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲今日國1因事故造成回堵。（圖／高公局）

另查本日上午9時39分於國1南向95公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時排除，造成後方車流回堵5公里；此外尚有部分零星事故，雖已儘速排除，惟均影響整體車流甚鉅。

高公局表示，針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲▼1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

▲1/2下午國道交通量預測。（圖／高公局）

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