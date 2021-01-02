　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北返車潮湧現時間曝！國道「6大路段」最塞　國5北向恐連塞12小時

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國5北向路段今日恐塞到深夜。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日是元旦連假第二天，交通部高公局表示，今日上午將有六大壅塞路段，另外今日下午將湧現北返車潮，建議北向用路人上午出發，避免塞在車陣中。

高公局表示，今日相關疏導措施包括6-12時國5南向高乘載管制、14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，今日上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等，另今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼1/2國道交通量。（圖／高公局）

▲▼1/2國道交通量。（圖／高公局）

▲▼1/2國道交通量。（圖／高公局）

▲1/2國道交通量預測。（圖／高公局）

1/2國道重點壅塞時段及路段


國1
⚫上午南向
8-12 時楊梅-新竹系統（5倍）
10-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）
⚫上午北向
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
⚫下午北向
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫上午南向
9-12 時三鶯-關西（4倍）
10-13 時烏日-霧峰系統（4倍）
⚫下午北向
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時大山-香山（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫上午南向6-16 時南港系統 - 坪林（5倍）
⚫下午北向11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6
⚫下午西向16-19 時舊正 - 霧峰系統（3倍）

ET快訊
快訊／台東男失聯兩天　開卡車墜10m深谷亡
妻虐夫18年！婚後3天坦承帶球嫁　2子完成父遺願奪母繼承權
向太曝郭碧婷自然產　入住6億豪宅抱孫看101煙火

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】科技文創跨界合作　億級虛擬寵物貓RuRu醬出EP

北返車潮湧現時間曝！國道「6大路段」最塞　國5北向恐連塞12小時

滿街都是台灣豬貼紙！一張圖秒懂畜禽肉品常見標章有哪些

2021年第一場！象限儀座流星雨1/3大爆發　「每小時最多110顆」

白海豚真的會轉彎！　109年啟用空拍機觀測到32隻

正妹外送員跨年碰奧客：I don't give a shit　千字文曝辛酸

台灣豬便當「元旦起調漲10元」　全民怒轟趁火打劫：以前用什麼？

南迴5折剩2天！高雄-台東「普悠瑪票才195元」　連假加班車也適用

國道今雙向都塞「地雷路段暴增15條」　國5北上估塞到深夜

今回暖！下週強冷空氣達寒流等級「濕冷令人不適」　高山可能下雪

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

【廣編】科技文創跨界合作　億級虛擬寵物貓RuRu醬出EP

北返車潮湧現時間曝！國道「6大路段」最塞　國5北向恐連塞12小時

滿街都是台灣豬貼紙！一張圖秒懂畜禽肉品常見標章有哪些

2021年第一場！象限儀座流星雨1/3大爆發　「每小時最多110顆」

白海豚真的會轉彎！　109年啟用空拍機觀測到32隻

正妹外送員跨年碰奧客：I don't give a shit　千字文曝辛酸

台灣豬便當「元旦起調漲10元」　全民怒轟趁火打劫：以前用什麼？

南迴5折剩2天！高雄-台東「普悠瑪票才195元」　連假加班車也適用

國道今雙向都塞「地雷路段暴增15條」　國5北上估塞到深夜

今回暖！下週強冷空氣達寒流等級「濕冷令人不適」　高山可能下雪

周迅認離婚後首曝心聲！　盼「認真面對自己的焦慮」

日本地方限定伴手禮台灣買得到！看節目回答問卷　免費吃限定版巧克力

孫女躺沙發熟睡！　2坨暖肉「堵住出口」怕她掉下去...顧到睡著

【廣編】科技文創跨界合作　億級虛擬寵物貓RuRu醬出EP

超邪惡蛋黃流出！高雄肉燥飯爭霸賽前10　紮實墨魚水餃吃到整隻蝦

台北美國商會改名為「台灣美國商會」　歡慶70週年

變種病毒傳入中國　陸專家：其實沒有任何特殊

快訊／上山工作失聯2天…台東男駕卡車「墜10m深谷」！發現已屍僵

南宮珉想得獎只因為「有話想說」！SBS奪大賞感言真摯動人

英國色房東「愛愛抵房租」專挑困頓女大生！疫期更猖獗　3萬女受害

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

板橋車站深夜傳「佛歌」！兇手抓到了

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

天網抓自主健康管理者　春節可能重啟

台灣豬便當「元旦起調漲10元」　全民怒轟趁火打劫

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

年終領10個月　網：一點都不羨慕

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

下週「強冷空氣」達寒流等級　濕冷令人不適

更多熱門

相關新聞

台南海巡維護治安元旦連假前威力掃蕩

台南海巡維護治安元旦連假前威力掃蕩

為維護台南及高雄轄區海岸治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，海巡署南部分署第11岸巡隊於元旦連續假期前夕，針對轄屬岸際實施威力掃蕩任務，並提升進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署維護岸際、海域治安之決心。

星星兒家族元旦升旗祈福許願揪感心！

星星兒家族元旦升旗祈福許願揪感心！

國道彰化路段自撞　車頭毀人消失

國道彰化路段自撞　車頭毀人消失

20歲男大生追日出　元旦變忌日

20歲男大生追日出　元旦變忌日

回應蔡英文元旦談話 國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

回應蔡英文元旦談話 國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

關鍵字：

國道元旦塞車

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

向太抱孫女看101煙火：坐在客廳看

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

板橋車站深夜傳「佛歌」！兇手抓到了

妻照顧岳父勤跑養老院　他驚覺綠了

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面