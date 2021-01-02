北返車潮湧現時間曝！國道「6大路段」最塞　國5北向恐連塞12小時

▲國5北向路段今日恐塞到深夜。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日是元旦連假第二天，交通部高公局表示，今日上午將有六大壅塞路段，另外今日下午將湧現北返車潮，建議北向用路人上午出發，避免塞在車陣中。

高公局表示，今日相關疏導措施包括6-12時國5南向高乘載管制、14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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高公局指出，今日上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等，另今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲1/2國道交通量預測。（圖／高公局）

1/2國道重點壅塞時段及路段



國1

⚫上午南向

8-12 時楊梅-新竹系統（5倍）

10-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

⚫下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫上午南向

9-12 時三鶯-關西（4倍）

10-13 時烏日-霧峰系統（4倍）

⚫下午北向

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時大山-香山（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫上午南向6-16 時南港系統 - 坪林（5倍）

⚫下午北向11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向16-19 時舊正 - 霧峰系統（3倍）