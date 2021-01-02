疫情退散！　永福國小星星兒家族元旦升旗祈福許願揪感心！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊，新年第一天到市府參與元旦升旗，進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自行組成的星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第一天到市政府參與元旦升旗，並進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，今年有10多人主動參與！

值得一提的是，今年受到疫情影響，雖然台灣防疫有成， 但各地升旗活動差點被英國變種病毐提昇的疫情而停擺！永福星星兒家族成員在日前得知各地各項跨年與元旦連假活動陸續有緊縮，也開始緊張起來，是否2021將會無法再參加元旦升旗與許願課程。所幸，升旗改換地點，也需要實聯制，並沒有取消！直到大家在市府二樓廣場見了面，才確認大家都平安，終於鬆了一口氣！可以平安的在一起參與年度第一個活動！

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這讓星星兒家族的孩子們非常高興，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！！

永福老師們表示，前幾年因為空污嚴重，2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳，果然這幾年根據環保署統計，一整年空污情形有所改善，好幾個在冬季因空污好發過敏症狀的星星兒也減緩症狀。

而今年面對大家從來都沒有遇過的新冠肺炎疫情，永福星星兒家族成員間討論，一定要「努力聽阿中部長的話，勤勞洗手，戴好口罩，保持社交距離」。而且大家都要集氣寫許願牌，「向媽祖拜託，一定要賜福給努力防疫的英雄和每一個受難的人們！」，一位已在工作的肯納青年說。

也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」，永福星星兒家族說這幾十年在新年元旦的傳統健行運動及祈福課程在前幾年差點因空污而無法在戶外如期舉行！現在則是受到疫情影響，很多人事物都改變了！而為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起集氣向鹿耳門媽祖許願賜福，讓每年的第一天都能起個大早，一起運動，一起許願！！還有星星兒家庭相約，農曆新年也要回到「台灣之門─鹿耳門天后宮」一起過「台灣年」，也順便互相檢驗一下各自在「多運動，一起防疫，一起節能減碳降空污」的功課是否有達成，讓師長們為此自發與互動的共好具體行動大感辛慰！

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，今年的健行及祈福活動還好沒有因為疫情而有改變，讓肯納青年們直呼：「還好媽姐和眾神明保祐！！」而且在活動中還一邊健行，一邊觀察週邊的植物及討論如何有效對抗疫情，永福星星幫的親師生在新年元旦一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出反省力，觀察力和創造力！！也期望年年都能健康平安的在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！！

超級神水、經典不敗

