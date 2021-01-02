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衝花蓮才150元！林佳龍證實：北花線「4人同行1人免費」春節上路

▲▼林佳龍搭乘北花線客運。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部將推動北花線四人同行一人免費方案。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是元旦連假第二天，國道路況大致良好，交通部長林佳龍表示，受到疫情與寒流影響，車流量不如預期多，但仍較往年成長，他也證實，交通部將於春節連假推出北花線「四人同行，一人免費」的優惠方案。

林佳龍今日視察高公局時證實，交通部預計將於春節連假推出北花線「四人同行，一人免費」的優惠措施，以北花線來回400元票價試算，等於四人搭乘北花線來回票價僅要1200元，每人來回票價只要300元、單趟150元。

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林佳龍表示，加上在地轉乘、租車優惠，還可抵減最高200元車資，希望透過補助方式達到分流效果，並進一步延長大客車專用道路線，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，解決尖峰時間的堵塞情形。

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國五北向路段將於今日午後湧現車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

林佳龍表示，本次元旦連假交通疏運情況良好，雖各地有跨年升旗活動，但目前為止交通量多卻不塞，即使特定路段車潮較多，也都能在短時間內紓解，預計今日午後開始有收假的北返車潮，部分路段車流將逐漸湧現。

林佳龍表示，匝道儀控效果良好，成功紓解瓶頸路段如新竹、台中、彰化等車潮，原預計開往東部的車潮會暴增，但可能受到天候與疫情影響，目前車潮都在預期範圍內，並沒有增加非常大量車流。

林佳龍表示，1968 APP目前已沒有顯示人潮數量的功能，將先以高速公路車流量為主，也會嫁接幸福公路，至於地方景點壅塞，地方政府會進行相關疏運計畫，如台東張惠妹演唱會的交通配套措施就實施良好，人潮、車潮的紓解都很快速。

林佳龍表示，今年連假車流量較往年增加，但路況都算良好，昨日車輛時速也都能維持在40公里以上，交通部會再針對各路段精進疏運作為，不過這僅是治標，未來還需打通瓶頸路段治本，提供民眾方便的大眾運輸或替代道路，杜絕塞車隱憂。

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