蔡英文元旦拋「兩岸對話論」　陸學者：向美表態、老調重談　

▲總統蔡英文發表2021新年談話。（圖／總統府提供）

文／中評社

總統蔡英文2021元旦談話，相較之前的兩岸論述緩和許多，外界認為這是向北京拋出兩岸是否有「對話」的可能性。對此，大陸兩岸學者鄭劍認為，蔡英文是老調重彈，不承認「九二共識」，以及延續一邊倒美的政策下，拋出「兩岸對話論」只是向美國表態，實際上可行性不高。

海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍就蔡英文2021年元旦談話向中評社表示，從蔡英文2021年元旦談話相關內容看，可謂「老調重彈、了無新意」。在兩岸關係上，蔡英文元旦談話拋出的核心議題是與對大陸進行「對話」。蔡英文這次「再放空炮」，意在「誤導」。蔡英文的談話是輿論宣傳戰，不是真正意義上的政策宣示，不意味著她相信或誤以為不設前提的兩岸對話真的可行。

鄭劍說，從蔡英文2021年元旦談話相關內容看，可謂「老調重彈、了無新意」。但是，放在今天這個新局面下，她依然「老調重彈、了無新意」，那就是有深意了。鄭劍表示，在兩岸關係上，蔡英文元旦談話拋出的核心議題是與大陸進行「對話」。

這次蔡英文談話表示，「只要北京有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」「等到疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」她還重申，處理兩岸事務，其一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

▲海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍 。（圖／翻攝 中評社）

鄭劍指出，問題是，「有心化解對立」，或者「急於化解對立」的到底是海峽兩岸哪一方，是大陸方面還是台灣方面？顯然是民進黨蔡英文政府。儘管大陸方面長期主張兩岸交流交往，增進瞭解、化解對立、累積共識，但是，在兩岸關係因蔡英文「挾美謀獨」而高度惡化的此時此刻、此情此景下，大陸方面根本就沒有表現出任何蔡英文所講意義上的「有心化解對立」意向，而是反覆表態使用一切手段堅決遏制任何形式的「台獨」。

反倒是民進黨蔡英文政府頻頻拋出兩岸「對話」議題，「急於化解對立」。如果時下大陸「有心化解對立」的話，那不過是希望化解部分台灣民眾被民進黨誤導的認知、對大陸的誤解，而非化解與蔡英文和「台獨」分裂勢力之間的「對立」，因為就後者而言，「對立」的是明擺著的，民進黨方面心知肚明，兩岸雙方不需要進行深入討論。

鄭劍說，特別應該指出的是，不知道民進黨內那些所謂「知陸派」是否清楚，蔡英文政府在不承認「九二共識」、謀求延續川普時代向美「一邊倒」政策的情況下，拋出「兩岸對話論」的是否有可行性？

是否清楚民進黨把兩岸關係惡化的責任推給大陸，還要求大陸方面接招「對話」是否符合兩岸關係的運行邏輯？答案自然是否定的。何況民進黨蔡英文政府還可以向台灣一些藍色背景專家學者「請益」，聽取其情況判斷、策略建言；蔡英文做過陸委會主管，還訪問過大陸，對兩岸關係原本並不陌生。相信蔡英文應該不會在兩岸關係上出現常識性的判斷錯誤吧。

他表示，如此以來，蔡英文這次「老調重彈、了無新意」提出兩岸對話的意圖就令人可疑了。再聯想到蔡英文長期宣示「不設前提」的「兩岸對話論」，包括去年12月10日在美國哈德遜研究所年終慶祝活動線上演講宣稱的，「我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見」，人們不禁要問，蔡英文這次「再放空炮」究竟為何？

▲蔡英文元旦談話涉及兩岸部分，陸學者認為，只是說給拜登團隊聽。（圖／路透）

「我看，就是誤導二字，」鄭劍說，一是講給拜登團隊和美國人聽，告訴他們台灣方面想談，但大陸方面不談；二是講給印太地區國家聽，告訴他們台灣方面想維護和平，但「過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭活動頻繁，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅」

三是講給台灣民眾聽，告訴他們兩岸關係僵局「罪在大陸」，倒因為果，顛倒黑白！說到底，蔡英文的談話是輿論宣傳戰，不是真正意義上的政策宣示，不意味著她相信或誤以為不設前提的兩岸對話真的可行。

鄭劍認為，只要在第二任期內能爭取美國、穩住國際、糊弄台灣內部、周旋兩岸，打著「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則」的幌子，繼續推進「台獨」分裂政策，以建立「歷史定位」，她什麼話都能講。「不會冒進」不是否定「進」，而是更講究「進」的方式、策略、節奏、力度。

鄭劍說，至於向美國實質輸誠，民進黨蔡英文政府有的是辦法。放行萊豬、巨額軍購、標榜「民主」政權和「一股良善的力量」、配合美國新政府對華經濟遏制、甘做地緣戰略棋子等等，不一而足。而對中歐貿易協議談判、RECP、台灣對大陸貿易依存度高企以及美國對華政策調整的積極面等等難題，民進黨蔡英文政府可以選擇性忽視，並誤導台灣老百姓同樣選擇性忽視。