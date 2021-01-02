麥拉倫台南自撞「傷勢」曝！修理費400萬↑　專家嘆：直接報廢

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

台南一輛千萬超跑麥拉倫於東門圓環左轉失控自撞分隔島！造成車頭、車尾受嚴重毀損，據了解，車主是23歲來台念書的美籍生，事發當時載女友夜遊，因不熟路況，失控自撞圓環旁的分隔島，這輛麥拉倫570S要價1188萬起，專家估算修理費用起碼要400萬起跳，一般車主會選擇報廢掉。



▲千萬麥拉倫車主自撞分隔島。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社-台南最大社團」、記者吳奕靖翻攝）

▲千萬麥拉倫受損嚴重。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名23歲來台念書的美籍生，2日凌晨2時許駕駛麥拉倫載女友夜遊台南，因不熟悉路況，於東門路橋下左轉自撞分隔島，幸2人均無受傷。不過這台車也特別引起注意，這輛車是台千萬超跑，為麥拉倫570S Spider車款，在台賣價為1188萬元起，但現在車子自撞後全扭曲變形，維修費相當可觀。





▲千萬麥拉倫受損嚴重。（圖／記者吳奕靖翻攝）

修車業者連紹辰表示，透過照片來判斷，這輛麥拉倫車頭因撞上分隔島，猛烈撞擊受損嚴重、另外包含引擎蓋，兩邊葉子板、保險桿、底盤、鋁圈都有受損，尤其左車身明顯嚴重扭曲，如果推算換一個鋁圈至少50幾萬，林林總總加起來，修理費高達400萬以上，真的要修也要送到國外修理。

▲修車業者連紹辰 。（圖／記者吳世龍攝）

由於麥拉倫車身結構以碳纖維和鋁合金組合製作，因此修理費也特別昂貴，專家連紹辰也直言：「一般車主會選擇直接報廢」。

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