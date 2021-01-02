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用打蛋器洗米！內行曝1點狂讚「媽有智慧」　她忽撒洋蔥惹哭千人

▲▼ 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO都用打蛋器洗米。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一般人都會直接用手洗米，不過這名女網友卻是使用打蛋器！這幾天寒流發威，她便拿起打蛋器洗米，這時，「突然覺得我媽很有智慧」，因為這樣就不怕雙手碰到冰水了；她此時話鋒一轉，抱怨起媽媽，「過世那麼多年我還是那麼想你」，她多想告訴對方寒流使用打蛋器洗米有多方便。貼文曝光後，網友紛紛回應，「好方法」、「洗米不要放洋蔥啊」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，從小，媽媽就教她洗米要用打蛋器，當時她並沒有多想，只覺得用手應該比較快、比較方便；長大後，她才知道打蛋器是用來打蛋的，因此還慶幸著自己從未向他人提及這件事。

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不過即便如此，原PO還是信了媽媽20幾年。這幾天寒流發威，她「突然覺得我媽很有智慧」，拿起打蛋器洗米的同時，明白「我媽果然很會教啊」，這樣手就不必碰到冰水了。她心想著，如果媽媽還在世，大概會得意的回說「你看！我就說吧！」原PO感性說道，媽媽已經過世很多年了，但她思念對方的心情一點也沒少，真的很希望對方可以入夢陪她，「我想告訴你寒流來，拿打蛋器洗米有多方便！」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我媽也教我拿來洗米」、「媽媽的智慧無價」、「我以為這就是洗米的，我家打蛋都用筷子或叉子」、「感謝你媽媽讓我學到這招，太實用了」、「用這個洗米也很乾淨，冬天很好用」、「這就是跳脫框架」、「如果米裡有藏米蟲，打一下就都洗出來了喔」、「感謝分享，沒想到可以洗米，一物多用，很棒」、「冬天洗米時就覺得非常好用」。

此外，還有不少網友感動說道，「有種想哭的感覺」、「你要放洋蔥你要先說」、「沒有人教洗米還放洋蔥的啦」、「這洋蔥放得猝不及防」、「妳洗的是洋蔥不是米」、「根本洗洋蔥」、「明明是洗米，為什麼變成切洋蔥了」。

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