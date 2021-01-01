跨年想「跟老闆去唱歌」！夫一聽秒拒絕　理由曝光她傻眼…網戰翻

▲想和老闆去唱歌，夫一聽秒拒絕。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

昨晚是熱鬧的跨年夜，不少人都會揪三五好友一起狂歡一整晚，一名女網友表示，一年一度難得的跨年夜，想要帶著員工去唱歌放鬆，其中一名已婚的女店長便打電話跟老公報備，沒想到老公卻說「妳是有家庭的人，不可以去那種地方」，因此拒絕了原PO的邀約，讓她直呼「這什麼老掉牙的思想？」

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，想在跨年夜帶著員工一起去唱歌狂歡一下，然而其中一名女店長打電話向老公報備，沒想到老公卻以「妳是有家庭的，不可以去那種地方」為由拒絕。原PO聽到後十分傻眼，「什麼年代還有那種阿祖級食古不化的老掉牙思想，現在還有古代原始人阿？」

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原PO也補充，女店長本身很喜歡唱歌，唱歌也很好聽，問過對方意願，女店長也表示想要去，「他老公那種原始人老古板觀念，回家就是睡覺，所以她回家也沒有節目或跨年活動（這是有問過她的），所以覺得她老公很自私」。





▲有網友指出，只是價值觀不同的問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文曝光後，引起網友討論，「有家庭結婚的不能去唱歌，真的誇張，要這樣被限制連正當的休閒娛樂都禁止，我看很多事情都不能做吧」、「決定把這個問題列入擇偶條件：婚後可以去KTV嗎」、「他老公去的KTV可能都不太正常」、「這種男人一開始就有跡可循，當初怎麼會嫁呢」。

沒想到意外引起兩派網友開戰，但有人認為只是價值觀不同，「價值觀不一樣，無需批判，不能要求所有人的想法都要一樣」、「我自己也不喜歡讓另一半單獨去唱歌或酒吧，就算是跟她朋友一起，我也不放心」、「就連老公一起揪去就好啦」、「就跟女生拒絕男生一樣，理由有可能是假的，拒絕才是真的」、「無所謂原始不原始，有的人就是認為那地方比較複雜，單純觀念問題」。