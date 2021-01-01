「沒女友跨什麼年！」媽出門嗨　交代兒回家曬衣：明天上班早點睡





▲跨年煙火。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

一年一度的跨年夜，不少人會找三五好友一起聚會狂歡，也有人選擇跟另一半共度兩人甜蜜時光，一名單身的男網友表示，媽媽開心出門去跨年，交代他到家幫忙曬衣服、餵狗，「好像我沒有要出門一樣」，結果媽媽竟然吐槽「沒有女朋友跟人家跨什麼年，早點洗洗睡了」。不少網友看到後笑翻。

「我媽過得比我還像年輕人！」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，昨晚媽媽熱血去跨年，傳訊息交代他記得曬衣服跟餵狗，他表示「奇怪？好像我沒有要出門一樣」，媽媽則吐槽「沒有七仔（女朋友）跟人家跨什麼年」，提醒他明天還要工作，早點洗洗睡覺，他感嘆表示，「今天忙到很晚，還沒人約跨年，還要被這位小姐取笑一下」。

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▲▼媽媽交代兒子回家記得曬衣服、餵狗。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友笑翻，「親生的無誤」、「早早睡夢裡面什麼都有」、「沒有七辣你就輸了」、「我看到最後一句知道你被OVER了，還是去曬衣服好」、「你確定這是你阿母嗎？最後那句撿到槍是嗎」、「快交7辣雪恥啊」、「一句沒七啦，爆擊加一擊必殺」、「你直接完敗」。

也有不少人看到截圖後，提醒他「該充電了」、「手機那個電量我會強迫症發作」、「去給我充電」、「我只看到你手機沒電了」、「忍不住會看那個紅色的電量」、「不要虐待你的電池」。