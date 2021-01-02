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莫名被炸！他「一拆喜帖」秒飆三字經　網讚用心：成本也太高

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲這根本不是喜帖！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚可說是人生大事，不少人都會發喜帖、宴請親朋好友一同分享喜悅。不過，一名網友日前發文表示，他某天回家後，一見桌上喜帖就大傻眼，上頭雖印著大大的「囍」和全家福等字樣，但根本是某代書事務所寄來的廣告文宣！貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友回應，「我公司也有收過」、「這哏不錯」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，他日前回家後，一見桌上喜帖還以為「誰家要娶媳婦」，本該思索著該包多少錢的紅包，怎料一打開卻讓他秒飆三字經。從原PO分享的照片可以見得，這張「喜帖」印上了「囍」、「全家福」，看似就是一般的紅色炸彈，但是打開後，他才驚覺這是某代書事務所寄來的廣告文宣。

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「喜帖」內頁開宗明義寫道，「代書在此向各企業老闆問好」，不管是企業貸款、臨時周轉金、票貼或應收帳款貼現等，只要準備好資料，皆可提出申請。因此，原PO看到內文後才會大傻眼，因為這根本不是喜帖，拆開後就有種被騙的感覺！

貼文曝光後，不少網友留言笑稱，「好聰明哦！收到的人一定會打開看」、「真的欸！而且看到這個你會想說是誰寄喜帖給你，不得不打開」、「有創意」、「不同行業我有看過有人用同樣的手法，真的很好笑」、「成本也太高」、「真用心」、「有錢沒錢，借個高利貸好過年」、「代書炸彈」、「閱讀率高達99%」、「被騙2至3次」、「你不孤單，我也有一張」。

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