正妹外送員跨年碰奧客：I don't give a shit　千字文曝辛酸

▲正妹外送員千字文吐露外送員辛酸，引來2.7萬人按讚打氣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者葉國吏／綜合報導

小霸王寒流在跨年夜來襲，許多人選擇在家跨年。一位正妹外送員發文透露，跨年夜當天幾乎沒有休息時間，但也因此必須承受顧客怒火。她在臉書寫下千字長文吐露外送員的辛酸，引來上萬人加油打氣。

正妹外送員在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示在忙碌的跨年夜遇到跑熊貓以來「讓她懷疑貓生的第一位客人」。她表示，跨年夜當天休息時間都沒有，帶在身上的3000元紙鈔已經全數找完，後來遇到一位客人需要找零，她表示要到附近換零錢，對方竟然先發出不耐煩的聲音。

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▲每逢節日外送員都相當忙碌。示意圖非本文當事人。（圖／記者林敬旻攝）

後來她解釋因為零錢被換完，沒想到對方竟然說「I don't give a shit（我才不管）」，並嗆「我不會給妳好評」，讓她感到相當委屈，對方甚至關門後還不斷朝她大喊。

正妹外送員說，幸好後來遇到的客人都能體諒這狀況，甚至還會給小費、貼心提醒說「天氣很冷，也很晚了，女孩子早點回家」讓她覺得相當暖心。此文貼出至今已經累積2.7萬人按讚，留言打氣說「辛苦了⋯」、「妳道出了外送工作的無奈啊」、「加油，人百百種理不完的。」