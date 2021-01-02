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2021年第一場！象限儀座流星雨1/3大爆發　「每小時最多110顆」

▲▼今年雙子座流星雨的極大期在14日，雙子座流星雨總在年底報到，是年度最佳的大流星雨之一。（圖／台北市天文教育館）

▲2021年的流星雨依然由象限儀座流星雨展開序幕，今年極大期預測約發生於台灣時間3日22時30分。（圖／台北天文館提供）

記者賴文萱／台北報導

2021年首場流星雨盛事要來了！象限儀座流星雨是三大流星群之首，極大期發生在1月3日，每小時最多可見110顆流星劃過天際。

氣象局指出， 2021年的流星雨依然由象限儀座流星雨展開序幕，今年極大期預測約發生於台灣時間3日22時30分，每小時最多可見110顆流星。輻射點位於牧夫座的頭部上方，1月4日約於凌晨0時過後自東北偏北方升起。

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▲▼象限儀座流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館提供）

▲象限儀座流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館提供）

今年1月3日為農曆11月21日，月亮於晚間21時過後東升盤據於夜空中，對下半夜方出現的象限儀座流星在觀測上相當不利。本流星雨極大期前後幾晚會有間歇性的出現明亮流星，因此年初那幾天晚間的下半夜，還是有機會觀看到零散出現的象限儀座流星。

台北天文館則說，象限儀座流星雨其輻射點在牧夫座頭部附近，午夜後自東北方升起，當晚月相近下弦，因此觀察條件較不佳。此外，由於輻射點偏天球的高緯度，因此在台灣實際觀察到數量會較少，但此群流星雨常有明亮的火流星出現，且活動有集中於極大期前後數小時內的特性，仍然值得觀察。

流星群大多是由彗星造成，但研究發現小行星2003 EH1的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，認為它可能是象限儀座流星群的來源；因此象限儀座流星群是繼雙子座流星群之後，被證實由小行星引起的流星群。

合歡山梅峰的自動監測設備拍測到象限儀座流星雨，圖中共有70多顆流星。（圖／台灣流星觀測網／台北市立天文館）

▲合歡山梅峰的自動監測設備過去拍測到象限儀座流星雨，圖中共有70多顆流星。（圖／台灣流星觀測網／台北市立天文館）

象限儀座（Quandrans Muralis）不屬於88星座，它位在武仙座、牧夫座和天龍座間。西元1795年法國天文學家La Lande和他姪子Michel Le Francais使用「象限儀」這種儀器進行一系列恆星位置觀測時，自創了這個星座名詞，雖然後來並未被現代天文學採用，但這個名字仍留用至今。

台北天文館將在流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

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