又有冷氣團！下波急凍時間點出爐　寒流明減弱「逐日暖回20°C↑」

記者賴文萱／台北報導

元旦連假明進入第二天，氣象局表示，寒流持續減弱，不過今晚至明晨氣溫還是偏低，新竹到高雄、金門還是可能有10度以下低溫發生，但氣溫會一天比一天回升。但要注意的是，5日之後又有另一波東北季風南下，估7日將增強至大陸冷氣團，屆時中部以北、東北部低溫13-14度。

▲寒流逐漸減弱，未來幾天高溫將逐日回升至20度以上。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象預報員葉致均指出，寒流逐漸減弱，持續到4日都是減弱過程，但今晚到明晨氣溫偏低，氣象局仍發布低溫特報，新竹至高雄、金門可能10度以下。降雨部分，今天在大台北、東半部地區都有降雨情形，明天宜蘭也可能會有局部較大雨勢發生機率。

▲5日之後又有另一波東北季風南下，到了7日將增強至大陸冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

在寒流減弱後，氣溫將一天比一天回升，3、4日北部高溫可回升20度以上，中南部更上看25-27度，但受到輻射冷卻影響，中南部要留意日夜溫差大。

5日之後又有另一波東北季風南下，到了7日將增強至大陸冷氣團，下波冷空氣帶來水氣較多，北部、東半部都有降雨機會，其他地區雲量也開始增多。

屆時中部以北、東北部低溫再度下探13-14度，其他地區16-17度。氣象局提醒，冷空氣強度還是有調整空間，請隨時注意最新變化。

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