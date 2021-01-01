準備追雪！又濕又凍「強烈冷氣團」下周到　最低溫時間出爐

▲今仍受到寒流影響，各地依舊寒冷。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（1日）提醒，下周四再有一波冷空氣南下，這波的強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，但是否達到寒流仍要觀察；預估最低溫時間點落於下周四下半天到下周五，且環境水氣偏多，將會是濕冷的天氣型態。他說，若有到高山追雪或需要避寒的活動安排，可以持續關注相關氣象情資。

彭啟明在臉書說，今晨由於低雲偏多的關係，輻射冷卻作用不明顯，在空曠或谷地的低溫約8-9度，市區平地則有10-12度，但感受還是相當寒冷；目前大陸分裂高壓中心已來到上海附近，強度減弱，在今白天期間會開始往東海移動，各地溫度將會回升，迎風面大台北、宜蘭地區雲量仍多，高溫約14-15度，新竹以南天氣逐漸轉為多雲到晴，高溫可達16-18度。

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彭啟明指出，周六到周日隨著大陸高壓出海東移，台灣轉為迴流的環境，整體溫度持續回升，每日各地高溫約回升2度；但西半部仍要留意清晨的輻射冷卻作用，還是有機會出現10-12度的低溫，日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，水氣方面，在今天上午到周日上半天大氣環境偏乾，西半部天氣穩定，北部至東半部迎風面受高壓迴流經過海面，所帶來一些低層的水氣影響，雲量偏多，北海岸至東北角、宜蘭地形降雨反而增加，日累積雨量可能會來到大雨等級。

彭啟明說，周日晚間到下周一台灣仍為偏東風的環境，不過在北方逐漸有鋒面形成，台灣整體的水氣都會開始增加；下周一北部的降雨機率再增高，中南部的雲量也會增多，晚間隨鋒面通過，東北季風增強，北部會轉為陰雨的天氣。

彭啟明指出，不過，這波冷空氣並不強，降溫的程度不大，約影響至下周三，特別要注意的是鋒面通過後並沒有明顯轉乾，南方海面到華中一帶持續有水氣通過台灣，預計水氣偏多的情況可持續至下周末，下周三到下周六中南部也有短暫小雨的機會。

彭啟明提醒，下周二至下周三溫度呈現緩降趨勢，下周四再有一波冷空氣南下，這波的強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，但是否達到寒流，仍要觀察高緯度冷空氣及西風帶擺盪的狀況；預估最低溫時間點落於下周四下半天到下周五，且環境水氣偏多，將會是濕冷的天氣型態，人體感受會比較不適。

▼全台今低溫特報。（圖／氣象局）

►今下午至周六上午低溫特報區域：

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

彭啟明表示，不過，目前距離下周後期還有5、6天，仍然有些變動空間，若有到高山追雪或需要避寒的活動安排，可以持續關注相關氣象情資。

對於下周的冷空氣強度，中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，下周二東北季風再增強，下周三、下周四東北季風影響，這波冷空氣強度還要再觀察，因目前看法還比較分歧，強烈冷氣團或寒流只是一種說法。