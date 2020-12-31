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一圖看最新跨年夜低溫「信義區體感6°C」　中南部明晨比今天更凍

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲台北101跨年活動照常舉辦，氣象局預估，今晚信義區體感溫度只有6度。（圖／台北101提供）

記者賴文萱／台北報導

超強寒流持續冰封台灣，氣象局指出，這波寒流將持續影響到明天清晨，北部今一整天氣溫8、9度，局部空曠地區探6度，中南部入夜後氣溫還會比今天更低，僅剩8-10度。天氣風險表示，今晚各地受輻射冷卻加乘作用，最低溫可能出現在西半部內陸地區，如台中、彰化、雲林、嘉義市區。

氣象預報員劉沛滕表示，受到寒流影響，今晨全台13測站全部刷新入冬以來最低溫紀錄，且還會持續影響到明天清晨，各地將持續低溫。

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▲▼低溫。（圖／中央氣象局）

▲一張圖看全台跨年夜、元旦低溫。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，北部一整天到夜間氣溫都僅8、9度，局部空曠地區下探6度，中南部入夜之後氣溫會比今天還更低，下探8-10度，空曠地區也探6度。

▲▼低溫。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象局）

由於台灣爆出首例英國變種病毒入侵，桃園、台中、高雄等縣市紛紛宣布跨年晚會取消民眾入場，改為線上直播。不過，最有指標性的台北市跨年晚會仍將照常舉辦，根據氣象局預報，今晚台北信義區體感溫度下探6度，若要參與活動的朋友一定要做好保暖。

▲▼低溫。（圖／中央氣象局）

▲台北101跨年活動照常舉辦，氣象局預估，今晚信義區體感溫度只有6度。（圖／台北101提供）

天氣風險表示，今天清晨、今天晚間，是這波寒流最冷的時候。凌晨再一波急降溫，今天清晨嘉義以北全部下探10度以下，平地最冷的地方出現在北海岸-淡水-桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平山都降至5年來的最低溫，顯示寒流本身強度非常強。

▲▼低溫。（圖／中央氣象局）

▲今天清晨嘉義以北全部下探10度以下。（圖／翻攝自天氣風險）

今天一整天，北部的氣溫都會在10度或10度以下徘徊。今天晚間各地因為輻射冷卻作用的加乘，還會再有一波低溫，而且最低溫有可能會出現在西半部的內陸地區，例如台中、彰化、雲林、嘉義的市區。

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