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下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台持續低溫特報！中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在新北市雙溪、桃園市楊梅的8.5度。氣象專家吳德榮說，寒流逐日減弱，周末舒適、早晚微冷，下周四另一波「強冷空氣」南下，天氣更為濕冷，但其強度是強烈大陸冷氣團或寒流？因各國模式模擬並不一致，需繼續觀察。對此，氣象局預報員林定宜表示，下波冷空氣目前預報為東北季風等級，還要再觀察。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、屏東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊是寒流影響，但清晨低溫普遍回升一些，台南以北、宜蘭10至11度，花東高屏12、13度；白天高溫也會上升一些，北部、東北部約14至16度，中南部、花東約18至21度，中南部日夜溫差較大。

林定宜說，今東半部及大台北地區有局部短暫雨，晚上以後東北部有局部較大雨勢的機率，桃園以南大多為多雲到晴；台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

林定宜表示，周六起寒流減弱到下周一，氣溫逐漸回升、沒那麼冷，但因清晨有輻射冷卻效應，早晚還是較冷一點、日夜溫差大，周日各地高溫可達20度以上；東半部及大台北有局部短暫雨，東北部周六有局部較大雨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，下周一下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；下周二、下周三鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨。

吳德榮提醒，下周四另一波強冷空氣南下，天氣更為濕冷，但其強度等級（強烈大陸氣團或寒流)？其影響過程？各國模式模擬並不一致，且都還在持續調整，需繼續觀察。

對此，林定宜分析，下周二東北季風再增強，下周三、下周四東北季風影響，這波冷空氣強度還要再觀察，因目前看法還比較分歧，強烈冷氣團或寒流只是一種說法。

▼吳德榮說，下周四另一波強冷空氣南下，天氣更為濕冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

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