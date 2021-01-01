新北農業局推惜食分享餐廳　永和「粮心聚落」隱身都市友善食材

▲粮心聚落創辦人陳可為（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」。位在新北市永和區，特色惜食分享餐廳「粮心聚落」，因認同農業局的惜食理念，決定新開設的店家也加入計畫，以實際行動肯定農業局的惜食分享餐廳計畫。

農業局表示，粮心聚落，「粮」代表有良心、用心種出的米（與農產品），「粮心」=良心，創店宗旨是希望提供空間，讓消費者可以食用並親自體驗到友善農產品的魅力，進而對友善農業產生認同。

▲特製咖哩。

粮心聚落創辦人陳可為，畢業於台灣大學商管學院，因深感現代社會太過於注重商業農產品的發展，使蔬果生產為兼顧品質與外觀，造成農藥的使用及殘留，因此在7年前離開台北到宜蘭落地生根，希望聚集宜蘭土地一切的美好而成立了粮心聚落。

2020年4月為將宜蘭的美好與永和鄉親分享，回到故鄉永和開店，並將永和店定位為連結台北消費者與宜蘭農友的空間，除了做食農教育外，也負責把宜蘭新鮮直送的蔬果，變成多樣化餐點，讓客人感受宜蘭土地的四季。

▲粮心米蛋捲。

陳可為表示，自己種菜就會知道，友善耕作不施農藥，常會有格外品產出，因此在料理上，設法減少廚餘產生，具體而微地力行著惜食理念，希望食材能夠發揮完整價值。

另外，陳可為原在新店經營的餐廳「Buddy house壹耗店」已加入農業局的惜食分享餐廳，因認同農業局對於惜食理念的推廣，因此決定新開設的餐廳也加入農業局的惜食分享計畫，以實際的行動支持並肯定農業局的惜食政策。

▲米酒與米製鬆餅粉。

2020年11月，粮心聚落更推出粮心聚落2.0，將店內從純座位式空間變成吧台式，並減少餐點選項，推廣消費者自備餐盒外帶。陳可為說，回到永和經營一段時間後發現，推出多樣化的餐點及純座位的經營模式，雖能吸引大批顧客用餐，但主廚頻於做餐，無暇與顧客互動，與自己推動食農教育目標漸行漸遠。

他認為料理只是讓客人認識土地、農產與惜食的方式，不想讓這個店的角色被限縮為餐廳，希望騰出更多空間，讓顧客試吃試喝，認識農產與惜食理念。另外粮心聚落也被譽為「台灣綠色米其林」之稱的綠色餐飲指標評鑑中，並在評鑑6項指標上表現亮眼，首度入圍即成為優秀的模範店家之一。

▲顧客品嘗店內製作冰淇淋。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」係希望協助農民處理蔬果格外品，並減少食物浪費，也希望能讓更多有相同志向的餐廳業者一同共襄盛舉，未來也會秉持惜食精神，持續協助媒合餐飲業者使用來自全台各地「蔬果格外品」及推動惜食理念。

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