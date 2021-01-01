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老翁半夜病房狂咳被罵：小聲一點！隔天竟「病危」　家屬怒了喊告

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

老翁半夜狂咳遭隔壁病床要求小聲點，隔天竟病危住進加護病房。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

病患咳嗽挨罵竟病危？劉姓男看護因隔壁床的老翁半夜咳嗽影響睡覺，要求「小聲一點！」隔天因病況加劇進加護病房一度病危。其外籍看護遭家屬責難後，講出爺爺被罵情節，矛頭隨即轉向劉男，1日找警方到場打算告他公然侮辱、傷害。但家屬間意見不一，目前仍未提告。

豐原警分局豐東派出所今天接獲報案，衛福部豐原醫院有民眾糾紛，員警立刻到場。原來，連姓老翁昨日住進2人病房，由外籍看護照顧，另一病床病人則由本國籍的劉姓男看護照顧。深夜時，連翁因為一直咳嗽吵到劉男無法入睡，劉男上前告知「可否小聲一點？我要睡覺！」。

到了今天早上，連翁因為病況變嚴重，住進加護病房，生命垂危。家屬趕到醫院了解狀況，起初怪罪外籍看護沒照顧好，外籍看護疑似怕繼續被罵，才講出前一晚老先生被隔壁床看護兇，可能是這原因老翁心情不好，才會病況加劇。

連翁孫子火大，立刻報警表示要告劉男公然侮辱、傷害等。雖然三代堅持要告，但二代卻有人認為這樣提告不妥，最後表示將召開家族會議討論後再決定，而連翁到下午病況也趨於穩定。

警方表示，家屬目前尚未提告，若堅持提告警方會依法受理，請家屬提出相關證據後，函送地檢署偵辦。

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