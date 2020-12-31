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被6歲童持水槍射中眼睛！新北警抓狂　強壓「滅頂2秒」遭起訴

▲新北市瑞芳警分局偵查隊陳姓隊長遭指控在今年7月間在桃園市中壢區某泳池，不滿6歲男童頑皮持水槍朝其射水，竟強壓其頭部入水中2秒還導致頸部等處受傷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新北市瑞芳警分局陳姓偵查隊長遭指控今年7月間在桃園市中壢區某泳池，不滿6歲男童頑皮持水槍朝其射水，竟強壓其頭部入水中2秒，導致其頸部等處受傷挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在新北市瑞芳警分局任職偵查隊長的陳姓男子，今年7月間在桃園市中壢區某游泳池戲水，不滿6歲男童持水槍朝其射水，陳辱罵之餘竟將其頭部連同泳圈強壓水中2秒，事後有網友上傳臉書爆料，男童家長則驗傷提告；陳在桃檢偵訊時坦承犯行，檢方根據游泳池監視畫面等證據，31日偵結依成年人故意對少年傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，41歲的陳姓男子在今年7月25日下午5時40分許，在中壢區某游泳池疑似不滿6歲男童持水槍朝其射水，雙方發生爭執，陳明知男童是未滿12歲兒童，竟徒手抓著男童身上游泳圈與頸部等處，還怒將其頭部壓入游泳池水中約2秒鐘，以強暴方式限制男童自由，還造其頸部擦傷，事後男童家長驗傷提告，還有網友認出陳是現任新北市瑞芳警分局偵查隊長。

男童家屬事後對陳提告出殺人未遂、傷害等告訴；陳在偵訊時辯稱是男童故意往他踢水，甚至還持水槍射其眼睛等處，他勸阻時男童還拿東西丟他，持水槍對他射水，針對男童提告傷害、誣告。

陳在偵訊中坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面、男童驗傷診斷證明書等證據，檢方認定陳犯嫌明確，因觸犯兒童及少年福利與權益保障法之故意對兒童傷害與強制罪嫌，偵結依成年人故意對少年傷害罪嫌提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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