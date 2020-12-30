凌晨大鬧急診室！罵警「bitch」鬼扯：沙灘…他遭法辦下場曝

▲蔡姓民眾凌晨在急診室外大鬧，遭員警勸說後還大膽嗆聲，行徑相當囂張。（示意圖，非發生地／記者黃彥傑攝）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓民眾今年5月20日凌晨因與人發生糾紛，在中國醫藥大學附設醫院急診室外鬧場，而當員警到場勸說時，他不僅不予理會，還大膽回嗆「死菜鳥」、「BITCH」等語，甚至徒手抓傷2名員警，最後被依妨害公務罪移送法辦。台中地院近日審結判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

台中文正派出所5月20日凌晨4時許接獲通報稱，有一民眾在中國醫藥大學附設醫院的急診室外鬧場，立即出動蔡、林2名員警到場盤查。蔡姓民眾一見警方前來關切，心生不滿下當場爆走，直接開嗆，「死菜鳥你給我閉嘴」、「BITCH」等語，接著更徒手抓傷蔡員右手腕及林員右手大拇指，遭壓制後被依妨害公務等罪移送法辦。

法庭上，蔡坦承有出現上述脫序行為，但他辯稱當時自己當下酒醉已沒有意識，然而，從員警的密錄器可以發現，他遭逮捕時還有狡辯「BITCH叫沙灘」，由此可見，他能清楚認知自己的言行內容，應該沒有因酒醉達無意識的狀況。

台中地院審理時認為，蔡於警員依法執行職務時，出言辱罵警員，還施以強暴致警員受傷，顯然目無法紀、漠視執法人員的人身安全，妨害公權力行使，行為實在不可取，但考量他犯後坦承犯行，過去也沒有任何前科，審結依侮辱公務員罪處拘役20日，又犯妨害公務執行罪，處拘役30日，合併應執行40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

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