萬華惡煞持「雙槍＋利刃」闖民宅　3對2反被奪刀槍掛彩還遭訴！

▲台北市萬華區住宅區驚傳鬥毆，3名惡煞持槍闖民宅討債，反遭屋主2兄弟奪刀掛彩，依傷害罪起訴。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市萬華區凌晨2時許，2名陳姓男子及1名蘇姓男子分帶著刀、槍、羽毛球拍前往民和街一處民宅尋仇，不料3人與屋內2名鄭姓兄弟檔發生激烈打鬥，3人在扭打過程中，遭鄭男等人搶走刀、槍，陳男及蘇男還反被刀刺傷右大腿。由於陳姓男子涉無故侵入他人住宅這部分已與鄭姓兄弟和解，但雙方持武器鬥毆致傷，台北地檢署29日依傷害罪將帶頭的一名陳姓男子，以及屋主鄭男起訴。

事發在10月13日凌晨台北市萬華區民和街巷內，當時2名陳姓男子（37歲、38歲）及1名蘇姓男子（33歲）分帶著刀、槍等凶器闖入一樓民宅討債。2名鄭姓兄弟檔（41歲、46歲）剛好在家，雙方一言不合大動干戈，在扭打過程中，屋主鄭姓哥哥趁機搶走刀、槍，37歲陳男及蘇男還反遭刀刺傷右大腿。

警方獲報迅速抵達現場，由於屋內鄭姓兄弟奮力抵抗，只有被刀輕微劃傷，並向警方供稱是對方莫名其妙闖入，屋內武器全是對方帶來的。警方也在現場查獲手槍以及未擊發改造手槍（卡彈），一旁地上甚至還落下刀子、鋸子，辣椒水連羽球拍都成武器，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送法辦。

檢察官訊問時，帶頭的陳姓男子表示要去找一個叫阿龍的，因為他欠了好幾萬塊，而且到了現場是鄭姓兄弟打開門邀請他們進入自己並沒有硬闖；不過鄭姓兄弟檔表示坐在家就突然被持武器3人闖進屋內，根本完全不知道發生什麼事情。檢方認為雙方證詞有出入，仍將帶頭老大陳姓男子及刺傷對方的鄭姓哥哥依傷害罪起訴。至於侵入住居罪屬「告訴乃論」，鄭姓兄弟表示願意撤告。

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