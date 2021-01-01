怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

▲怕萊豬吃下肚，彰化有民眾提前灌香腸醃豬肉準備過年。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

從今(1)日起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，中央公告規範自今日起，市售所有販賣含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原產地」(以屠宰地認定)，彰化有不少消費者深怕買到萊豬，已經超前部署買溫體豬肉，準備灌香腸、醃肉過農曆春節。

彰化縣衛生局一早便前往大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，81家業者均已依規定標示豬原產地，未來將持續擴大稽查，以捍衛縣民權益。

不少溫體豬肉攤商也必須如實貼上「產地認證標示」，連月以來已經湧入不少民眾搶著要買豬肉灌香腸、醃五花肉、做肉丸子，看起來生意確實有提升2成，但眼見農曆春節將屆，買氣極有可能因為萊豬進口而大幅下降，讓他們大吐苦水，但政令又不能不從。

衛生局表示，因應進口豬肉新政策，彰化縣已提出強化肉品安全管理8大防線，於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、連同今日之稽查，執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導已達9,307家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，並持續稽查輔導及擴大查驗，建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，且推動「無萊豬自主管理標章」，提供民眾辨識，以保障全民健康。

彰化縣衛生局呼籲，食品業者應確實掌握所使用含豬原料食品之來源，並保存肉品來源佐證資料備查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法第22(25)或28條規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者切勿以身試法。

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