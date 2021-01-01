　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

▲怕萊豬吃下肚，彰化有民眾提前灌香腸醃豬肉準備過年。（圖／ETtoday資料照）

▲怕萊豬吃下肚，彰化有民眾提前灌香腸醃豬肉準備過年。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

從今(1)日起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，中央公告規範自今日起，市售所有販賣含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原產地」(以屠宰地認定)，彰化有不少消費者深怕買到萊豬，已經超前部署買溫體豬肉，準備灌香腸、醃肉過農曆春節。

彰化縣衛生局一早便前往大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，81家業者均已依規定標示豬原產地，未來將持續擴大稽查，以捍衛縣民權益。

不少溫體豬肉攤商也必須如實貼上「產地認證標示」，連月以來已經湧入不少民眾搶著要買豬肉灌香腸、醃五花肉、做肉丸子，看起來生意確實有提升2成，但眼見農曆春節將屆，買氣極有可能因為萊豬進口而大幅下降，讓他們大吐苦水，但政令又不能不從。

衛生局表示，因應進口豬肉新政策，彰化縣已提出強化肉品安全管理8大防線，於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、連同今日之稽查，執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導已達9,307家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，並持續稽查輔導及擴大查驗，建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，且推動「無萊豬自主管理標章」，提供民眾辨識，以保障全民健康。

彰化縣衛生局呼籲，食品業者應確實掌握所使用含豬原料食品之來源，並保存肉品來源佐證資料備查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法第22(25)或28條規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者切勿以身試法。

青春露超狂降價　記住5＋3用法、一滴都不浪費

狂風起、燒冥紙浮現人臉！含冤骷髏頭揭發恐怖情殺，女童目睹過程..

ET快訊
抽屜找到「三倍券價值全歸0」她崩潰　內行曝2管道有解
南橫公路嚴重自撞！3人慘卡車內　「1死2命危」搶救中
又有冷氣團！下波急凍時間點出爐
新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

新的一年到來！中職展開春訓　富邦悍將最早開訓

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

《還珠》第一代紫薇？林心如微醺翻白眼：我演爾康啦

2021年一個亞洲各自精彩　投信：北亞受惠科技浪潮、南亞經濟強勁復甦

獨／6煞跨年夜闖泰國蝦餐廳討債！離職員工害慘老闆　3人爆頭濺血

用印表機＋2小時打造「Lexus超跑」！LFA問世10周年免費下載中

愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

昨晚跨年太嗨？花蓮小黃狗「宿醉路倒」臉超茫　他笑：大家都在看

經典配料一次吃！必勝客打造「部隊鍋比薩」　放滿五花肉、韓式泡麵

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

地方熱門新聞

安心亞麗寶陪跨年倒數　入場1小時僅1千多人

彰化跨年熱度不減　圍觀民眾嗨爆

少女時代孝淵群星齊聚台南線上跨年

高雄跨年不開！民搭遊艇「經過」聽歌

2021劍湖山摩天跨年人數創新低

無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

「跨百光年」改直播　歌迷管制區外聽歌！

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

取消跨年演唱會　黃偉哲曝2原因

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

台南跨年晚會明星藝人賣力演出

更多熱門

相關新聞

中鋼人「傳說」隱藏攤　跨年竟停3天

中鋼人「傳說」隱藏攤　跨年竟停3天

義大跨年晚會雖然受到疫情影響縮減進場民眾，不過在地仁武分局的警力並沒有因此減少，為了照顧在寒風當中執勤的員警辛勞，仁武分局的分局長蔡文峰特別把中鋼人口中相傳的「傳說中的那一間」美食，直接拉進了前進指揮所，還成立了「粉鳥行動補給站」，這讓老闆娘直呼為了要相挺警察，可是三天沒營業。

香腸若含進口萊劑腸衣　陳吉仲這樣說

香腸若含進口萊劑腸衣　陳吉仲這樣說

如廁後馬桶變血池！她天天「燒烤＋香腸」…大出血便

如廁後馬桶變血池！她天天「燒烤＋香腸」…大出血便

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」

溫體肉比馬桶髒！動團揭豬隻拍賣殘忍過程

溫體肉比馬桶髒！動團揭豬隻拍賣殘忍過程

關鍵字：

香腸溫體豬醃豬肉香腸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面