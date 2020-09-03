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溫體肉比馬桶髒！豬隻活體拍賣「禁食24hr、棒打戳刺」慘忍過程曝

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▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲王淑音曾指出，溫體肉不如消費者想像的「新鮮、衛生」，甚至更比馬桶還髒。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（3日）召開記者會指出，政府稱台灣溫體豬肉能抵抗「美豬」，但現行豬肉生產仍維持十分糟糕的「豬隻活體拍賣」制度，殘忍又落後，如豬被運輸前，為避免車程導致牠們嘔吐，會先被禁食24小時，且數據顯示溫體肉其實比馬桶髒。

動社透過影片呈現「運輸」畫面，由於養豬縣市主要集中在中南部，有些豬甚至會繞過半個台灣被送到東部拍賣，形成豬隻在高速公路上被「交互運輸」的現象。為避免車程導致牠們嘔吐，會先被禁食，車程特別長，為了及時送達及避開車潮，運豬業者會在前一晚將豬運達肉品市場，造成豬隻可能長達24小時都無法進食。據統計，台灣每年約有6600-21000頭豬因「運輸」死亡，包括在運輸期間暴斃、緊迫死亡，以及過度緊迫必須緊急屠宰等情形。

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▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼動社指出，豬隻上的「刺印」，是由數十根長約1公分的金屬尖刺組成的標記。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼拍賣後豬流血傷痕。（圖／台灣動物社會研究會提供）

根據動社調查，各地肉品市場驅趕豬隻的工具，仍然以電擊棒和有尖刺的棍棒為主。驅趕過程中，豬因恐懼、疼痛而堆擠在一起，哀嚎聲此起彼落，等到好不容易進入「繫留欄」，又把互不相識的豬隻混欄，導致動物因陌生恐懼而打鬥。不當的繫留欄設計，更讓豬無法獲得充足乾淨的飲水，常見豬只能舔食地上的髒水解渴。「人道運輸、驅趕」已是世界動物衛生組織（OIE）要求各國必須制定的準則。

至於「拍賣」全程，動社表示，充滿虐待緊迫，豬不斷遭受電擊與棒打戳刺所謂「活體拍賣」，就是每隻豬都必須像走秀般進入拍賣走道，從不同欄舍內被趕入後，供滿場的承銷人競標。豬和人一樣，會對未知事物恐懼，因此牠們會小心謹慎的探看環境才敢往前，但為加速拍賣流程，工作人員會拿起電擊棒或有尖刺的棒子電擊豬隻，逼迫牠們向前。

▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼拍賣後豬隻臀部流血畫面。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社也提，為標記購買者而使用的「刺印」，更是將由數十根長約1公分的金屬尖刺組成的標記，毫無麻醉地直接打入豬背，用以標記誰是這隻豬的買主。這些虐待與折磨，不僅增加豬隻損耗率，更影響豬肉品質與安全。

動社強調，國人務必打破「溫體肉較好」的迷思，協助台灣肉豬生產與運銷系統邁向現代化。因為屠體全程沒經包裝或冷藏、冷凍，只以發財車堆疊或吊掛運載，常常連車旁的帆布都沒有拉下，就這樣一路冒著遭受汙染的風險送到各地傳統市場豬肉攤位。歷經數小時甚至十幾個小時，肉品（豬隻屍體）就暴露在常溫下，在台灣高溫多濕的氣候裡，肉品完全成了細菌滋生的溫床。

▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼動社指出，屠體全程沒經包裝或冷藏、冷凍，只以發財車堆疊或吊掛運載。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼豬隻運輸活體拍賣屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供）

文化大學動物科學系教授王淑音曾指出，長時間未冷藏、冷凍的溫體肉，生菌數高達7 log CFU／cm2，比馬桶生菌數（>4 log CFU／cm2 ）還多，相較於冷藏肉只有不到2log CFU／cm2，顯見溫體肉不如消費者想像的「新鮮、衛生」，甚至更比馬桶還髒。

研究會副執行長陳玉敏強調，台灣豬肉要具有競爭力出口等，一定是冷藏、冷凍，答案很明顯，溫體肉只會留給國人吃，改變台灣動物福利、飲食安全和疫病控制，針對這三點，絕對沒有要這時候打擊台灣豬肉，而是政府別再不長進，應跟豬農座談，迎向國際趨勢，否則販售過程落後，不可能抵抗其他國家豬肉，不管有沒有萊克多巴胺。

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