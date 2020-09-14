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老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

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▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲方姓男子明明已為人夫，竟背著老婆在外偷吃，對象還是自己兒子的補習班老師。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

方姓男子明明已為人夫，卻與他兒子補習班的女老師Vivi（化名）搭上線，2人不僅以老公老婆互稱、多次相約出遊，甚至Vivi還直接與方男家人共進晚餐。方妻得知後深受打擊，每天以淚洗面，一日又於老公車上發現2人搞車震的錄音檔，氣得直接提告。9日法院判決出爐，判方男與Vivi須連帶賠償方妻30萬元。可上訴。

方男與妻2013年結婚並育有1子，方妻2019年3月間某日入睡時，聽到老公手機不斷發出訊息通知聲，瞥眼一看竟驚見老公在外偷吃的曖昧訊息，對象還是兒子補習班的老師，速委託徵信業者跟拍，以了解先生行蹤。

徵信業者經查發現，方男與Vivi除了會一同出遊、看演唱會外，有時倆方還會帶上各自的孩子一起，又或者相約摩鐵過夜，而讓方妻最崩潰的是，方男甚至直接帶Vivi回她公婆家吃飯。

法庭上方妻拿出先生與小三臉貼臉的親密照，以及老公車上的行車記錄器，只見影像裡頭不時傳來，「拔出來了啦」、「就像我們吃香腸一樣，不會注意到你有沒有弄到他的皮…一口咬下去就對了」、「幫我把小寶貝吞下去」、「我的雞雞要爆掉了」等鹹濕對話，一旁還伴隨著忽大忽小的呻吟聲。

對於方妻提告求償100萬，方男及Vivi都主張，因這些證據都是未經同意下取得，故應均無證據能力，否認自己為LINE對話及行車紀錄器檔案上的主角，同時也強調，2人會一起帶孩子出遊是在「交換教養心得」。

新北地院審理時認為，方妻提供的證據皆有證據力，2人確實有逾越一般男女正常交往的親密舉動及性交等行為，衡量2人私通款曲長達1年，方妻還為此飽受憂鬱、消化不良、失眠之苦，審結判方男及小三須連帶賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

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