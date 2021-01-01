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台東縣元旦升旗　饒慶鈴：與世界分享「慢經濟生活好山好水」

▲台東縣政府在鐵花新聚落人行步道舉行元旦升旗典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府在鐵花新聚落人行步道舉行元旦升旗典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府1日清晨在鐵花新聚落人行步道舉行升旗典禮，台東縣長饒慶鈴致詞時表示，感謝縣府團隊積極努力辦理完成台東有史以來最大規模的跨年晚會，要謝謝第一線防疫夥伴及民眾配合全程戴口罩，揮別2020邁向幸福2021，希望讓全世界來分享臺東的慢經濟生活，體驗最棒的好山好水，看見台東之美。

元旦升旗典禮於1日清晨7時舉行，縣府員工、各機關及民眾約6時30分起即陸續湧入參與，饒慶鈴、副縣長王志輝、縣府秘書長陳明仁、立委劉櫂豪、張國洲市長、台東馬蘭榮家主任楊建和、臺東縣後備指揮部蔡豐全指揮官、縣府一級主管等皆參與升旗，縣府同仁及社會各界人士與民眾千餘人參加。

升旗典禮由發熱帶樂團主唱林承詒小姐領唱國歌，全場來賓及民眾行注目禮，看著青天白日滿地紅國旗冉冉上升，立委劉櫂豪、張國洲市長都應邀上台致詞指出，過去的2020年在新冠疫情影響下，是讓大家的生活及經濟都受到衝擊，展望2021希望在大家努力下，忘記不愉快繼續加油。

饒慶鈴發表新年賀詞，並向在場人員相互賀年，前幾個小時才在台東海濱公園辦理跨年晚會，揮別2020、邁向幸福2021新的一年，她要感謝阿妹團隊為故鄉台東帶來的祝福，也要感謝上千位縣府團隊工作同仁，我們共同成就臺東有史以來最大規模、全台防疫最高標的跨年晚會，再次完成不可能的超級任務。

新的一年，饒慶鈴期許縣府團隊與地方各界要更努力，要和世界分享台東的「慢經濟生活」，以及最棒的台東好山好水好生活；新的一年台東會更好，也希望大家一起與縣府共同努力打拼。


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