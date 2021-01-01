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台南南瀛綠都心元旦升旗迎新年　 黃偉哲期許市政做得更好讓市民過得更好

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021新年新氣象，台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗，與市民共同期許新的一年各行各業都能有更好更繁榮的發展。

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天是2021年新的開始，市府在嚴密的防疫措施下特地舉辦升旗典禮，主要的用意一方面要彰顯牛年新的精神，希望能扭轉乾坤，另一方面希望能凝聚民眾對國家的向心力與認同感。雖然有一些地方是採取線上直播升旗，但是不管何種方式，都非常感謝市民朋友大家的熱情參與，祝福台南市市運昌隆、市政順利、風調雨順，更祝福台灣國運昌隆，早日脫離COVID-19疫情範圍，經濟持續成長，國人更加安康。

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲就任以來，非常重視溪北地區活動，自2020 年起元旦升旗就分別在南瀛綠都心公園及永華市政中心舉辦，歡迎市民朋友一起以喜樂的心情迎接新的一年，並引起很好的迴響和熱潮；黃偉哲也特別感謝新營青商會連續28年來舉辦元旦健走活動，讓市民朋友以健康活力為新的一年打拼出更好的未來。

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，過去一年，世界歷經COVID-19疫情的肆虐，台灣因為大家守護得非常好，中央跟地方、政府跟民間攜手同心，一起度過難關。目前打了上半場的好球，面對新一波變種病毒的疫情警戒，希望能喚起國人更多的注意，秉持過去的精神將防疫做得更好，以度過疫情，維持經濟成長，讓生活更加精采。

▲台南市政府1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲親自帶領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親參與升旗典禮並揮舞小國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日元旦升旗典禮，包括台南市政府秘書長方進呈、民政局長顏振標、新營區長魏文貴、新營青商會長陳政宏、永康青商會長侯廷憲、台南女青商會長顏綵緹、立委賴惠員及市議員蔡育輝、沈家鳳與在地里長、市民鄉親到場共襄盛舉。

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