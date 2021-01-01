劉結一、張志軍發表新年賀詞：兩岸關係好，台灣同胞才會好

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

大陸國台辦主任劉結一及海協會會長張志軍今（1）日在《兩岸關係》雜誌上發表新年賀詞，對台灣民眾致意及祝福。兩人的新年賀詞皆以《奮楫篤行 萬里可期》為題，不約而同提到，2020是兩岸關係極不平凡的一年，「祖國大陸發展進步的巨大成就必將持續轉化為更多台灣同胞參與融合發展、實現人生夢想的機遇和舞台。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。」

劉結一的新年賀詞以新冠肺炎疫情開頭，闡述如何協助照顧滯陸台灣民眾生活，以及台商台企投入抗疫，成為兩岸關係發展動力。隨後，劉結一先痛批民進黨政府變本加厲阻撓破壞兩岸交流，再提到對台灣青年的優惠政策，包括收錄台灣創業導師300多名、創業基地115個等。

劉結一強調，面對複雜嚴峻的台海形勢，外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，謀獨挑釁言行不斷升級，這些行徑是危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳，「一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。越來越多的台灣同胞已經認識到，兩岸關係好，台灣同胞才會好；消除台獨禍根，才有台海和平穩定，台胞才能安居樂業。」

▲大陸海協會會長張志軍。（圖／記者魏有德攝）

海協會長張志軍的新年賀詞則是從民族情感出發，他表示，台灣光復75週年、《反分裂國家法》製定15週年及兩岸領導人歷史性會晤5週年，彰顯在「九二共識」基礎上兩岸關係和平發展能夠達到的歷史高度與水平，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。國家強大、民族復興、兩岸統一是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

▲反分裂國家法15周年座談會。（圖／記者任以芳攝）

張志軍強調，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五遠景目標的建議》，把推進兩岸關係和平發展和祖國統一列為「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標的重要組成部分，明確了對台工作的目標、原則、路徑、任務、底線及其在黨和國家工作大局中的戰略地位。

張志軍指出，2021年是「十四五」規劃開局起步、乘勢而上向第二個百年奮鬥目標進軍的重要一年，「祖國大陸發展進步的巨大成就必將持續轉化為更多台灣同胞參與融合發展、實現人生夢想的機遇和舞台。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。」