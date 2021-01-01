疫情這一年／同船旅客確診超700人集體海上隔離...魔術師現況曝光

記者魏有德／採訪報導

新冠疫年影響著全球每一個家庭和個人，曾在疫情爆發初期受困於鑽石公主號上的魔術師陳日昇，在2021年的第一天透過自行錄製的小短片，希望帶給《ETtoday新聞雲》的讀者多一點正向力量，在疫情反覆的同時提醒大家，「面對未知的病毒，避免恐慌的傳播，戴上口罩不僅是保護自己，更重要的是保護別人，走過在船上內心封閉壓抑的日子，更要珍惜台灣防疫的成果。」

▲鑽石公主號上的演出是陳日昇2020年最重要的收入來源之一。（圖／陳日昇授權，下同）

2020年2月1日，香港一位80歲的確診老翁經證實曾搭乘鑽石公主號郵輪，緊接著船上陸續開始有遊客呈現發燒、咳嗽等症狀，導致鑽石公主號僅能停靠日本橫濱港，船上人員禁止下船，展開超半個月的海上漂流隔離防疫之旅。

▲陳日昇在表演前先去舞台場勘，當時仍對演出信心滿滿。

疫情擴散前，陳日昇在郵輪上正興奮地進行場勘，做表演前最後的彩排及準備，這是他年度最大的工作計畫和收入來源。看著劇院裡滿座的遊客，當時，陳日昇只想著要拿出最精彩的演出，「或許還可以獲得更多的粉絲青睞，讓自己的事業更上一層樓。」沒想到，一場新冠風暴正悄悄的在船上蔓延，一夕爆發。

▲鑽石公主號染疫人數逐日飆升，陳日昇在船上的隔離心情也大受影響。

「2/5，鑽石公主號10人確診；2/6，再增10人確診；2/9，確診人數飆升至70人.....」新冠肺炎確診人數彷彿細胞分裂般在郵輪上快速擴散，演出取消、關在房間裡的陳日昇看著一條條訊息湧入，加上感冒引起的咳嗽、頭痛，讓心裡的徬徨和對疫情的恐懼開始蔓延，「幸好當時沒有發燒，不然真的會覺得在封閉壓抑的環境下，會讓人興起絕望的念頭。」

▲魔術師陳日昇在鑽石公主號上藉由短暫的「放風」時間，到甲板上透氣。

這時，陳日昇做了一個決定，他開始透過自己的臉書直播，把在船上的真實情況告訴外界，分享著自己的切身經歷，最重要的是，「擔心自己如果有意外，或許就是人生中最後的紀錄，留下一份珍貴的回憶，提醒大家疫情的可怕和防疫的重要。」

陳日昇在外界的加油打氣下，心境逐漸調適過來，再加上感冒症狀緩解，他開始透過「放風」時刻，走到甲板上看著廣闊的大海，和同在船上一同隔離的遊客互相鼓勵，「說不緊張是騙人的，這是一場精神肉體上的抗戰，撐過去就好了。」

正如同陳日昇在船上隔離時寫下的文章，「我是一位專業魔術師，征戰過大大小小的舞台，上舞台前我都需要非常大的心理建設，要很大的抗壓力才能上台表演，魔術師就很像走鋼索的人，魔術表演不能有任何的失手，不能有任何的瑕疵。」

▲陳日昇差點因來不及做檢驗，錯失華航包機。

拋開船艙內壓抑的思緒，陳日昇期待的第14天隔離期將滿，沒想到等待他的竟是另一道難關。「日昇，明天就有政府安排的包機來接鑽石公主號的台灣民眾，要持有核酸檢測陰性報告才能離船登機喔。」同船台灣友人的提醒讓陳日昇盼望搭乘包機返台的心情再度跌落谷底。

離船前的24小時，陳日昇急得像熱鍋上的螞蟻，決定不再等待官方發送採檢報告，主動出擊。他衝去船上的醫務室，得到採檢陰性的回覆，不過，官方認證的採檢報告書還沒拿到手上，也只能把行李打包收好，等待奇蹟的出現。

▲陳日昇拿到核酸陰性檢驗報告。

幸好，離船前的的最後一刻，陳日昇手持官方報告，興奮的在臉書上發文，「準備下船搭飛機！感謝老天！感謝所有單位！ 感謝各位朋友！比大學放榜還開心！」陳日昇下船後忘情吶喊，「終於下船了，現在要包機回台灣，希望一切順利，鑽石公主號繼續支撐著，加油！」

▲陳日昇走過鑽石公主號上隔離的陰霾，透過影片向《ETtoday新聞雲》的讀者分享面對疫情的心理建設。

回台結束隔離後，陳日昇回首看著疫情這一年，工作幾乎全部停擺，想要回饋社會的慈善義演也在疫情的逆襲下，宣布暫緩，「這段時間，出了一本自己如何成為魔術師的書，裡面也分享了在鑽石公主號上的心路歷程，還是希望能給大眾、社會溫暖的力量，也想藉此警惕大家，珍惜防疫的果實，在壓抑黑暗的環境下隔離，實在太不容易了。」