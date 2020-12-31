陸為台人打疫苗　陸委會：不要將台灣人民當成「試驗品」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對大陸已開始在全國範圍，對「重點人群」施打新冠疫苗，國台辦還說「優先安排人群包括台灣同胞」，陸委會發言人邱垂正31日回應稱，「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」，強調疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業事務，提醒台灣民眾注意大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性。

大陸國家衛健委19日宣布，採兩步走策略全面推動新冠疫苗施打，首批包括冷鏈、醫療、海關等高風險「重點人群」，各地陸續下發通知，現已累計施打超過300萬劑次。

▲ 大陸「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠病毒滅活疫苗，30日獲大陸國家藥監局批准附條件上市。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，有不少台灣民眾在大陸從事冷鏈物流相關行業，可能成為首批施打的目標，台商群組也關心，若在大陸就地施打疫苗，台灣政府是否會承認、來往兩岸能否縮短隔離時間。

對此，邱垂正重申，疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業的事物，必須以嚴謹的科學程序來進行，以確保安全。他說，根據大陸官方公開資訊，幾款自製疫苗都上處於臨床試驗階段，國際專業機構也都尚未提出認證許可，證明在這個過程中，「它的安全性跟有效性均不明確。」

因此邱垂正提醒，在陸的台灣民眾，應注意中國大陸疫苗風險的資訊，審慎考量現階段施打的必要性。他強調，本會的聲明，完全釋出於保障民眾健康安全的提醒，反觀陸方一再以不專業的態度，將防疫事務與政治宣傳掛勾，藉故批評我方，相信台灣民眾都不會接受這種別有用心的說詞，也「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

媒體追問，大陸國藥集團旗下新冠滅活疫苗，已獲批准附條件上市。邱垂正重申，本會認為台灣民眾在大陸施打疫苗，應等相關資訊更充分，或國際專業機構認證更多，得到充分訊息後進行審慎考量，「這是一種安全的提醒。」

大陸國台辦曾於今年11月中旬表態，對於台灣人在大陸施打疫苗，會有「妥善安排」；12月30日，國台辦發言人朱鳳蓮再次聲明，新冠肺炎疫苗接種的人群，優先考慮感染風險較高人群，「優先安排人群包括台灣同胞。」

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