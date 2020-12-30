陸開放高風險族群施打疫苗　國台辦：優先安排人群包括台胞

▲陸「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／北京報導

大陸近日對冷鏈、醫療、海關人員等高風險族群陸續發布新冠疫苗預約接種通知，有不少台灣民眾在陸從事相關行業，施打疫苗的可行性成為外界關注的焦點。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫苗接種的人群，優先考慮感染風險較高人群，「優先安排人群包括台灣同胞。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮提到，新冠疫苗上市後，在大陸台胞的預防接種工作，同樣會做出妥善安排。不過，陸委會副主委兼發言人邱垂正曾質疑，陸方將防疫事務與政治宣傳掛勾，「居心可議」，相信民眾不會被矇蔽。

對此，朱鳳蓮強調，新冠疫情發生後，大陸第一時間佈局了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線，規範有序開展研發工作，目前有5支疫苗正在阿聯酋、巴西、巴基斯坦、秘魯等多個國家開展Ⅲ期臨床試驗，也有多支疫苗在加緊推進I、Ⅱ期的臨床試驗。

朱鳳蓮表示，這些新冠疫苗開展的I、Ⅱ期、Ⅲ期臨床試驗，以及依法依規在自願、知情、同意的前提下已經開展的近百萬人次的疫苗緊急接種，充分顯示大陸的新冠疫苗是非常安全的，「民進黨當局不瞭解這些疫苗，無端散布疑慮，是不道德的，完全是出於政治目的。」