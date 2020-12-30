　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拚族

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

大陸國台辦今（30）日舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮開場便就2020年兩岸經貿、民間等交流做出總結及對2021年提出新的展望。朱鳳蓮表示，台青赴陸求學就業，受新冠肺炎及民進黨政府阻撓，面臨一些困難，但沒能阻擋兩岸青年走近走親的步伐，「他們以實際行動證明，台灣青年一代不是草莓族，是愛拚族。」

▲伊諾光點創夢基地面向兩岸青年。（圖／記者魏有德攝）

▲南京伊諾光點創夢基地面向兩岸青年。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮表示，廣大台青積極參與抗擊新冠肺炎疫情阻擊戰，參與大陸經濟和社會發展，在高等教育、城鄉基層治理、扶貧攻堅、鄉村振興、科技服務、文化事業等諸多領域展示了才華和抱負，「希望更多台灣青年不被島內別有用心之人製造的仇恨、歧視遮住雙眼、錯失良機，而是看清形勢、抓住機遇，來大陸追求夢想，在兩岸融合發展大潮中獲得更大更好的發展。」

朱鳳蓮提到，兩岸青年發揮優勢的成果包括，南京寧台服務業合作促進中心和伊諾光點創夢基地聯合成立兩岸青年創業孵化器聯盟；廣東不少台青參與直播帶貨，為企業對接MCN機構和直播主，提供新零售方案，以及福建已經66個台灣建築師團隊、200多位台灣青年參與當地鄉建鄉創事業，97名台胞受聘為科技特派員，涉及機械、生物技術、農業、環境工程、文化旅遊等。

▲大陸國台辦例行記者會。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦例行記者會。（圖／記者魏有德攝）

此外，今年兩岸貿易額1至11月達2356.9億美元，同比增長13.8%，其中大陸對台出口539.8億美元，同比增長8.4%，自台進口1817.1億美元，同比增長15.6%。朱鳳蓮表示，兩岸經貿合作具有強大的內生動力，台灣經濟保持增長，與大陸台胞台企的貢獻、兩岸產業鏈供應鏈紐帶密不可分，「事實證明，台灣經濟發展離不開大陸。」

朱鳳蓮強調，大陸台企生產經營總體穩定，部分台企持續增資擴產，8家大陸台企在A股成功上市，「大陸的發展機遇、在大陸台胞台企的發展，有力拉動島內經濟發展，增進台灣同胞福祉，兩岸同胞加強合作，台灣經濟才能有更好前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。」

ET快訊
Siri提醒早點回家！情侶逛完逢甲開車回台北　隔天看新聞傻了
「廣明女」波及懷孕同事！遭隔離不給打無痛　夫淚訴：一出生就被
北市動物園「遊園列車撞樹」　4人受傷
女星自拍　誤拍到背後白皙妹「全身脫光換衣」
衛星雲圖驚見「極地將軍」對台狂吐寒氣　鄭明典解釋了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸多地本土疫情反彈！　鍾南山：元旦春節無需禁止出行

陸國企副總「群組自爆」偷吃女下屬！　露骨截圖瘋傳：我不配做人

上海迎新副市長、公安局長　舒慶接龔道安職缺

常山藥業說「1.4億中國男人陽痿」！男網友氣噗噗…官方開罰

陸開放高風險族群施打疫苗　國台辦：優先安排人群包括台胞

12港人偷渡案宣判！10人判7月至3年　2未成年人獲不起訴

中國下修2019年GDP　增速降0.1個百分點至6%

文化部對陸出版品啟動修法　國台辦回應了

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拚族

十大財經新聞（下）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

大陸多地本土疫情反彈！　鍾南山：元旦春節無需禁止出行

陸國企副總「群組自爆」偷吃女下屬！　露骨截圖瘋傳：我不配做人

上海迎新副市長、公安局長　舒慶接龔道安職缺

常山藥業說「1.4億中國男人陽痿」！男網友氣噗噗…官方開罰

陸開放高風險族群施打疫苗　國台辦：優先安排人群包括台胞

12港人偷渡案宣判！10人判7月至3年　2未成年人獲不起訴

中國下修2019年GDP　增速降0.1個百分點至6%

文化部對陸出版品啟動修法　國台辦回應了

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拚族

十大財經新聞（下）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

勞動基金炒股「乾哥想養我」她認了　胸狠人妻設明牌群組藏桃花

獨／吳夢夢吿57網友　馬英九合影人罵「愛錢爛X」...沒20萬不和解

澳洲19歲性感網球員為賺錢竟下海拍A片！　籌措比賽訓練費用

陸資來台審議新法出爐！經濟部拍板：第三地區陸資認定趨嚴

快訊／隱瞞活動史遭罰30萬！紐籍機師29日全數繳清　鄭文燦證實了

老公忙顧魚忘記接小孩　發現「寵物下場」嚇壞...妻：第一次警告

獨／「跨年夜血染全台」警揪帳號真實身分　今昔上網IP語法大不同

光檢測就7萬8！師傅一看完「合約寫70萬」　人妻哭：找了啥大魔王

快訊／電力設備又故障！台鐵12:35起「基隆=七堵上下行延誤」

傅聰逝世》教育兒子「藝術與道德」　父親「家書」揭鋼琴詩人養成法

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

大陸熱門新聞

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

生前15秒失足影片曝光！　「西藏冒險王」墜入冰川亡

丟垃圾一動作　她中指斷了

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

拿硫酸灌女同學頭　男大生背景曝

抽脂竟成植物人　她昏迷10年死亡

回台前確診　他在隔離病房住了18天

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

接種疫苗後需要戴口罩嗎？鍾南山回應

解放軍演習用意？　陸學者「破除大陸不敢打的迷思」

央視跨年盛宴曝光　歐陽娜娜登台

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

更多熱門

相關新聞

陸開放高風險族群施打疫苗 國台辦：優先安排人群包括台胞

陸開放高風險族群施打疫苗 國台辦：優先安排人群包括台胞

大陸近日對冷鏈、醫療、海關人員等高風險族群陸續發布新冠疫苗預約接種通知，有不少台灣民眾在陸從事相關行業，施打疫苗的可行性成為外界關注的焦點。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫苗接種的人群，優先考慮感染風險較高人群，「優先安排人群包括台灣同胞。」

文化部對陸出版品啟動修法 國台辦回應了

文化部對陸出版品啟動修法 國台辦回應了

經濟急劇下降後緩慢攀升！外媒5張圖曝2021年全球各方面景況

經濟急劇下降後緩慢攀升！外媒5張圖曝2021年全球各方面景況

墨江哈尼／埔且寨長街宴吃到飽 十月節盪鞦韆迎福氣

墨江哈尼／埔且寨長街宴吃到飽 十月節盪鞦韆迎福氣

墨江哈尼／想生雙胞胎就要來這 超1000對登全球自然發生率之首

墨江哈尼／想生雙胞胎就要來這 超1000對登全球自然發生率之首

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮經貿經濟台青特派現場

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面