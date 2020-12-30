總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拚族

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

大陸國台辦今（30）日舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮開場便就2020年兩岸經貿、民間等交流做出總結及對2021年提出新的展望。朱鳳蓮表示，台青赴陸求學就業，受新冠肺炎及民進黨政府阻撓，面臨一些困難，但沒能阻擋兩岸青年走近走親的步伐，「他們以實際行動證明，台灣青年一代不是草莓族，是愛拚族。」

▲南京伊諾光點創夢基地面向兩岸青年。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮表示，廣大台青積極參與抗擊新冠肺炎疫情阻擊戰，參與大陸經濟和社會發展，在高等教育、城鄉基層治理、扶貧攻堅、鄉村振興、科技服務、文化事業等諸多領域展示了才華和抱負，「希望更多台灣青年不被島內別有用心之人製造的仇恨、歧視遮住雙眼、錯失良機，而是看清形勢、抓住機遇，來大陸追求夢想，在兩岸融合發展大潮中獲得更大更好的發展。」

朱鳳蓮提到，兩岸青年發揮優勢的成果包括，南京寧台服務業合作促進中心和伊諾光點創夢基地聯合成立兩岸青年創業孵化器聯盟；廣東不少台青參與直播帶貨，為企業對接MCN機構和直播主，提供新零售方案，以及福建已經66個台灣建築師團隊、200多位台灣青年參與當地鄉建鄉創事業，97名台胞受聘為科技特派員，涉及機械、生物技術、農業、環境工程、文化旅遊等。

▲大陸國台辦例行記者會。（圖／記者魏有德攝）

此外，今年兩岸貿易額1至11月達2356.9億美元，同比增長13.8%，其中大陸對台出口539.8億美元，同比增長8.4%，自台進口1817.1億美元，同比增長15.6%。朱鳳蓮表示，兩岸經貿合作具有強大的內生動力，台灣經濟保持增長，與大陸台胞台企的貢獻、兩岸產業鏈供應鏈紐帶密不可分，「事實證明，台灣經濟發展離不開大陸。」

朱鳳蓮強調，大陸台企生產經營總體穩定，部分台企持續增資擴產，8家大陸台企在A股成功上市，「大陸的發展機遇、在大陸台胞台企的發展，有力拉動島內經濟發展，增進台灣同胞福祉，兩岸同胞加強合作，台灣經濟才能有更好前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。」