文化部對陸出版品啟動修法　國台辦回應了

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮手上的《等爸爸回家》童書在台灣引起爭議。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

台灣文化部近日提出將對大陸出版品啟動修法，並強調修法非思想審查，而是體現民主防禦機制。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有關措施一旦實施，受影響最大的其實是台灣出版業界和台灣民眾，「民進黨當局不順應民心多做一些有利於兩岸民眾交流的好事，卻反其道而行，不斷設置政治障礙，只會進一步損害台灣同胞的切身利益。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，兩岸出版交流起步較早且成效比較顯著，兩岸出版界和有關方面的共同努力下，兩岸出版交流近年從間接到直接、單向到雙向、一般交流到實質合作，從版權貿易、合作出版到資源整合、優勢互補，取得了積極進展，讓兩岸民眾享受到更多文化盛宴。

朱鳳蓮強調，我們注意到相關報導，「有關措施一旦實施，受影響最大的其實是台灣出版業界和台灣民眾，民進黨當局不順應民心多做一些有利於兩岸民眾交流的好事，卻反其道而行之，不斷設置政治障礙，只會進一步損害台灣同胞的切身利益。」

▲《等爸爸回家》繪本。（圖／翻攝自YouTube）

據悉，大陸童書繪本《等爸爸回家》此前在台灣發行時曾引發爭議，內容描述一名醫師承諾過年會回家陪小孩，卻因從未見過的病毒襲擊城市，爸爸為了拯救城市、打敗病毒而努力。

由於書中出現「中國加油、武漢加油」等文字，被外界解讀是過度為中國宣傳、美化疫情，再加上文化部以「未向文化部申請許可即在臺灣發行」為由，通知通路全面回收，引發大陸出版品在台發行問題。

▲文化部長李永得。（圖／記者林銘翰攝）

文化部長李永得28日受訪時表示，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規劃朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其餘則放寬免申請，「申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現。」