　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「中國對全球軍事威脅？」　陸國防部：奉勸美方放下手裡錘子

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

記者任以芳／綜合報導

日前美國軍方聯合發佈名為《海上優勢：以綜合全域海軍力量為主導》的海上戰略報告，指責中方加強太空、網絡等軍力建設，對全球構成「軍事威脅」。對於上述指控，大陸國防部發言人譚克非也呼籲美國，「放下手中的錘子，多做一些有利於維護世界和平、促進共同發展的事。」

《澎湃新聞》報導稱，美國海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊聯合發佈名為《海上優勢：以綜合全域海軍力量為主導》的海上戰略報告，指責中方加強太空、網絡等軍力建設，威脅世界和平與繁榮。譚克非回應，該報告刻意渲染國際戰略競爭和所謂「中國軍事威脅」，其意圖無非是為自身謀求軍事領域絕對優勢製造藉口，中方對此堅決反對。

譚克非說，「手裡拿著錘子的人，看什麼都像釘子。」美方一些人固守過時的冷戰思維和狹隘的零和博弈觀念，臆測他國為威脅，罔顧國際正義公理，頻繁挑動爭端衝突，衝擊國際體系和國際秩序。我們奉勸這些人要正視現實、認清大勢、糾正錯誤。

▲▼2030年以前，中美的排名可能互換，解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘 。（圖／新華社）

▲美方指出，2030年以前中美的排名可能互換，解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘 。（圖／新華社）

談到中美兩軍關係以及未來合作發展？，譚克非表示，今年以來，針對美方在涉及中方核心利益和重大關切問題上挑釁施壓的錯誤做法，中方予以堅決回擊，有力維護了國家主權、安全、發展利益。

譚克非進一步說，兩軍關係受美方消極言行干擾，經歷了一些波折，但雙方保持了戰略溝通和風險管控，兩軍關係總體穩定。中方始終高度重視、保持中美兩軍關係，也是國際社會的普遍期待。

譚克非強調，希望新的一年，美方從中美兩國兩軍關係大局出發，切實減少對中方的敵意和挑釁，與中方相向而行，繼續在戰略溝通、機制對話、衝突預防、危機管控等領域加強合作，共同推動兩軍關係穩定發展。

ET快訊
壽山動物園20獼猴圍攻麵包女　先搶食再斷她左手「伸指肌腱」
3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認
快訊／確診突破800人！再增3境外移入　指揮中心下午2時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「中國對全球軍事威脅？」　陸國防部：奉勸美方放下手裡錘子

胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

美軍艦今年第13次過台海　陸批炫耀武力：海空兵力全程監視

快訊／美國2艘驅逐艦今晨「通過台灣海峽」

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙是「咬人的大老虎」

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

「中國對全球軍事威脅？」　陸國防部：奉勸美方放下手裡錘子

胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

美軍艦今年第13次過台海　陸批炫耀武力：海空兵力全程監視

快訊／美國2艘驅逐艦今晨「通過台灣海峽」

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙是「咬人的大老虎」

台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

北市3處全新打卡點！巨型花海首次點燈、「LOVE」換彩虹裝

羅志祥「跨年夜現身」！　挺C.T.O：別讓我失望...團員傻眼笑了

台南療癒山林溫泉秘境！住宿、景觀下午茶全搞定　沒住也能「包池」

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

不用再怕因服裝挨罰了　羽球男雙好手李洋簽約新贊助商

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

青春露超狂6250元→3490元　記住5＋3用法、一滴都不浪費

戰鬥民族養「獵豹＋美洲獅」　2大貓初遇追逐、拍臀萌翻網

2020年全球股市表現　韓國、中國飆升30%以上

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

軍武熱門新聞

胡為真新作談國共內戰秘辛

陸國防部：奉勸美方放下手裡錘子

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙

美國2艘驅逐艦　今晨通過台海

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

美為何不給台有用的武器？母豬教主：通訊被共諜出賣

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

美驅逐艦過台海　陸批炫耀武力

美重要智庫：中國已準備「5年內與美開戰」　衝突地點首選台灣！

最兇殘子彈！「R.I.P.」可摧毀所有器官

菜兵手榴彈掉腳邊　老鳥秒神救援

山東艦擬南海訓練　環時曝任務細節

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

更多熱門

相關新聞

「12港人案！蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

「12港人案！蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

中國法院近日就12港人偷渡案宣判，其中10人遭判處刑期。美國國務卿蓬佩奧今天批評，會阻止人民離開的政權無法宣稱是強國或領導世界，因為它只不過是個脆弱獨裁政府。

佛奇：70%人打疫苗明年就可正常生活

佛奇：70%人打疫苗明年就可正常生活

員工私自銷毀疫苗　醫療中心怒解僱

員工私自銷毀疫苗　醫療中心怒解僱

古力娜扎用長髮變出「2021」

古力娜扎用長髮變出「2021」

美歐貿易戰再起！法恢復開徵數位稅　美恐祭25%關稅報復

美歐貿易戰再起！法恢復開徵數位稅　美恐祭25%關稅報復

關鍵字：

大陸國防部譚克非軍事威脅美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面