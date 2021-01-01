「中國對全球軍事威脅？」　陸國防部：奉勸美方放下手裡錘子

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

記者任以芳／綜合報導

日前美國軍方聯合發佈名為《海上優勢：以綜合全域海軍力量為主導》的海上戰略報告，指責中方加強太空、網絡等軍力建設，對全球構成「軍事威脅」。對於上述指控，大陸國防部發言人譚克非也呼籲美國，「放下手中的錘子，多做一些有利於維護世界和平、促進共同發展的事。」

《澎湃新聞》報導稱，美國海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊聯合發佈名為《海上優勢：以綜合全域海軍力量為主導》的海上戰略報告，指責中方加強太空、網絡等軍力建設，威脅世界和平與繁榮。譚克非回應，該報告刻意渲染國際戰略競爭和所謂「中國軍事威脅」，其意圖無非是為自身謀求軍事領域絕對優勢製造藉口，中方對此堅決反對。

譚克非說，「手裡拿著錘子的人，看什麼都像釘子。」美方一些人固守過時的冷戰思維和狹隘的零和博弈觀念，臆測他國為威脅，罔顧國際正義公理，頻繁挑動爭端衝突，衝擊國際體系和國際秩序。我們奉勸這些人要正視現實、認清大勢、糾正錯誤。

▲美方指出，2030年以前中美的排名可能互換，解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘 。（圖／新華社）

談到中美兩軍關係以及未來合作發展？，譚克非表示，今年以來，針對美方在涉及中方核心利益和重大關切問題上挑釁施壓的錯誤做法，中方予以堅決回擊，有力維護了國家主權、安全、發展利益。

譚克非進一步說，兩軍關係受美方消極言行干擾，經歷了一些波折，但雙方保持了戰略溝通和風險管控，兩軍關係總體穩定。中方始終高度重視、保持中美兩軍關係，也是國際社會的普遍期待。

譚克非強調，希望新的一年，美方從中美兩國兩軍關係大局出發，切實減少對中方的敵意和挑釁，與中方相向而行，繼續在戰略溝通、機制對話、衝突預防、危機管控等領域加強合作，共同推動兩軍關係穩定發展。