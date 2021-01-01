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阿妹跨年晚會完勝台北！逾4萬人湧進...為台東故鄉賺進7億

▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「是終點也是起點」，告別2020、迎接2021，天后A-Mei張惠妹返鄉舉辦跨年專場演唱會，現場湧入4萬多民眾，將國際地標擠得水洩不通，台東縣府表示，這次張惠妹台東開唱，初估至少能為台東帶來7億進帳，在全球疫情持續緊繃的狀況下十分不容易。

據台北市觀傳局統計，今凌晨零時，晚會舞台區約2萬1千人，加上外圍區域看煙火的，合計約逾3萬8千人。而為迎接台東有史以來最大規模跨年演唱會，台東縣府祭出全台最高規格、滴水不漏的跨年防疫措施，在交通疏導也採高規格，投入60輛接駁專車進行疏運，並規畫馬亨亨大道為專用車道，整體疏運工作於活動結束後1個小時交通疏散完畢，市區車流量也完全恢復正常。

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▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴感性的說，感謝全程維護秩序的警消人員、志工、防疫團隊以及縣府團隊，讓歷年來最大規模的跨年活動能夠順利圓滿落幕，也謝謝每位與會民眾皆確實做好個人防疫措施，在防疫區內都全程正確配戴口罩，一起安全且安心的迎接2021。

張惠妹台東跨年演唱會31日下午3點開始，不過，上午就有不少民眾開始排隊，從中午12點開放入場後，即陸續湧入台東國際地標會場，在DJ Show/Sam開場演出後，接著分別有原味醞釀、嵐馨樂團、張仰華+黑旋風、安那、Girls女聲、漂流出口、桑布伊等在地團隊輪番演出，周邊活動除了市集與美食外，台東縣政府更加碼跨年高空煙火秀喜迎2021。

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▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲張惠惠跨年台東開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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