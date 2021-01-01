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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／總統府史上首次「無觀眾」升旗典禮　蔡英文率官員迎新年

▲▼中華民國110年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者陳家祥攝）

▲中華民國110年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

儘管受到新冠肺炎影響，但總統府依循中央流行疫情指揮中心防疫措施，照常舉辦2021年元旦升旗典禮，不過這也是史上首次，取消觀眾進場觀禮，全程僅開放官員出席，並以線上直播的方式呈現給國人。在府前廣場，除了北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊外，也有三軍樂儀隊的精采演出，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

根據總統府因應疫情的最新規劃，元旦升旗典禮流程雖然照常進行，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，並史上首次取消民眾進場觀禮。國人除了可透過總統府官網、總統府YouTube頻道、總統臉書、副總統臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播外，也可以透過《ETtoday新聞雲》一同以線上方式迎接新年的到來。

根據總統府規劃，元旦上午正式活動自清晨5點開始至早上7點止，由建中樂旗隊拉開序幕，接著依序是北一女樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓+扶輪社車隊等暖場表演。

總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文上午8時30分會在總統府內發表新年談話，感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，對於相關活動調整造成各協力單位以及原欲參加相關活動的民眾的困擾，總統府致上誠摯歉意。

張惇涵表示，近日全國各地皆有慶祝新年之大型活動，總統府也提醒國人持續依照中央流行疫情指揮中心之指引，並配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。

▼總統府升旗典禮活動流程。（圖／總統府提供）

▲▼總統府升旗典禮活動流程。（圖／總統府提供）

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