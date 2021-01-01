台北101煙火「噴射300秒」點亮2021　《ETtoday》祝讀者新年快樂

記者柯沛辰／台北報導

迎接2021！這次台北101煙火主題是「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，斥資2500萬打造1.6萬發、長度300秒煙火，不僅創下史上最低預算紀錄，也首次推出「360度立體特效輪狀煙火」。最後倒數時刻，《ETtoday新聞雲》陪讀者一起共賞美麗煙火，也祝各位2021心想事成、新年快樂！

▲臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

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台北101總經理張振亞表示，今年特別將大樓燈光加入節目，除了以音樂節奏搭配煙火，也推出「360度立體特效輪狀煙火」，安置在大樓4面共16組，讓以往僅有單面的豐富效果，擴大至4面都能看到。

▲台北101跨年煙火。（圖／記者徐文彬攝）



這次跨年煙火主題為「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，規劃5個章節，序章「告別2020，迎接2021」以充滿節慶喜氣的金、紅煙火拉開序幕；第一章「向防疫英雄致敬，全民齊心向前行！」以雙色花束煙火畫出大面積愛心弧線，感謝防疫英雄無私付出。

▲台北2021跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

第二章「攜手世界向前行：Taiwan Can Help」接以360度立體特效輪狀煙火，連續擊發，象徵台灣攜手世界、串聯全球。第三章「祈福關懷，幸福未來向前行！」以花瓣心型、錦冠花束煙火為人類祈福。

▲臺北最High新年城-2021跨年晚會煙火。（圖／記者張一中攝）



最後終章「精彩台灣無限可能，愛與希望向前行！」各色煙火百花齊放，以大面積、大維度、大視角及七彩浪漫煙火繽紛絢爛收尾，眾人一起迎向歡樂璀璨的新年。

▲台北101跨年煙火。（圖／記者徐文彬攝）



伴隨美麗的煙火，衷心感謝各位讀者2020的陪伴，《ETtoday新聞雲》將在2021年持續帶來最快速的國際、政治、社會等新聞，祝福各位新的一年事事順心，新年快樂！

▼跨年煙火施放前，台北101在大樓上秀出感謝標語。（圖／記者湯興漢攝）