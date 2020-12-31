直擊／北市跨年晚上7點進場人數少　沖繩妹揪6友「取消會很難過」





▲北市跨年管制區晚上7點30分人潮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

相較於其他將跨年晚會改為線上直播的縣市，台北市31日跨年晚會仍照常舉辦，管制區限制4萬人，不過截至晚間7點只有4400入場。《ETtoday新聞雲》現場直擊管制區門口，只見仍有零星民眾進入會場，其中還有一名從日本沖繩來台留學的女大生，與其他6名分別來自日本與香港的同學進場，提及如果北市跨年取消的話會很難過。

依照台北市政府資訊統計，下午3時開放管制區民眾入場，下午3點10分現場民眾約500人，到了下午4點約1200人，下午5點1800人，晚間7點4400人。

▲台北市跨年晚會晚間6點30分人潮。（圖／記者湯興漢攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，晚間7點30分左右，從最靠近市政府捷運站的松高路管制點進場民眾並不多。有剛進場的2名郭姓、顏姓國中生受訪時表示，她們是台北市的學生，原本就有計畫要來台北市府前廣場跨年，就是想看偶像蕭敬騰與周興哲，由於還未成年，所以沒有身分證，因此使用台北通APP到場。

另一名帶著女兒的媽媽則說，她們是從台中特別北上來的，傍晚才坐客運抵達台北，會選在這時間點進場，是想說「吃飽再來」，主要是想看歌手蕭敬騰與101煙火。還有一名獨自一人進場的楊姓上班族說，由於公司就在附近，加上過去都會來現場看煙火，所以她這次也想說路過來看看，由於管制區內禁止飲食，所以晚點就會與朋友會合外出飲食。

值得一提的是，還有一群女大生在晚間7點40分左右進場，分別來自日本沖繩與香港，由於今年是來台留學最後一年，因此特別從高雄北上看101煙火；被問到如果取消跨年晚會的心情，其中一名沖繩女大生表示，「那不只是失望，而是會非常難過。」

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▼沖繩妹與其他6名友人北上參加跨年，另外3名同行友人表示害羞不願上鏡頭。（圖／記者袁茵攝）