北市跨年晚會空拍照曝光！吹10度冷風站搖滾區　網見人潮掀論戰

記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，許多縣市跨年活動不開放入場，改為線上直播，台北市長柯文哲獨排眾議，照常舉辦晚會，31日晚間6點30分開放入場。依據現場統計，活動開始時，約有4千人入場，空拍照曝光，引起網友熱議，也分成兩派在網路上論戰。

▲受到疫情影響，台北市跨年會場必須實名制進入。（圖／記者湯興漢攝）



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柯文哲31日宣布，北市跨年晚會照常舉辦，若民眾想要進入管制區，必須完成「實聯制」，要戴口罩、量體溫，市府以理性務實的科學證據決定政策，也會要求保持社交距離。

北市跨年活動照辦，在網路上引起許多議論，有網友認為，「阿伯你累了嗎」、「跨年失控可不是抓抓頭，佩琪發發牢騷就能了事的喔」、「沒關係，真的出事再怪中央，再怪民眾沒做好防疫措施就好」、「真男人。但不要到時候出事，又怪別人～～哈哈。」

▼柯文哲拍板照辦跨年晚會，引起許多熱議。（圖／記者袁茵攝）



此外，也有人力挺，即便取消跨年晚會，還是會有人到夜店、KTV、酒吧等處狂歡，停辦對防疫的成效可能不大，「本來就是照SOP，中央也沒說取消，當然是照辦」、「本土0根本沒停辦的理由啊，就不知道一堆停辦的標準是啥」、「以台北市的資源，本來就該展現出管制疫情的能力。」

台北市跨年晚會開始舉辦，現場氣溫約只有10度，空拍照也隨之曝光，與往年相比，人潮的確少了許多。許多人看完晚會人潮，開始議論紛紛。有人認為，「參與者勇敢。既不怕冷也不怕疫情」、「太危險了 難道都不怕疫情」、「夠多了…那些勇者們請戴好口罩，不要太激動啊」、「今年冷清，確保明年人還在還能慶祝。」

不過，也有人指出，「樓上說不怕死的好好笑，桃園臺東的人都是百毒不侵的嗎」、「一堆人看阿妹、五月天的不砲嗎」、「辦了罵柯文哲、不辦也罵柯文哲，真萬用」、「笑死，在那邊唱反調的，去看看現在薑母鴨店有多少人吧。」

▼晚會開場時空拍照曝光，由於31日是上班日，加上氣溫較低，又有疫情影響，人潮略顯冷清。（圖／記者湯興漢攝）

