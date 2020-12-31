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中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

▲中央宣告地方食安自治條例無效，台中市長盧秀燕表示，市府將祭五大作為捍衛健康。（圖／台中市政府提供）

▲中央宣告地方食安自治條例無效，台中市長盧秀燕表示，市府將祭五大作為捍衛健康。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市食安自治條例2017年就已增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，保障食安，行政院核定施行至今超過4年，31日卻宣告地方食安自治條例部分條文無效，台中市政府深感遺憾、無法認同，將祭出五大作為，捍衛民眾健康，國民黨團議員表示會做市府後盾，強力要求市府落實食安條例，未來也不排除聲請釋憲或與民眾一起走上街頭。

衛生局表示，因應含乙型受體素的豬牛肉品進口，市府已規劃五大作為捍衛市民健康，包括加強市場稽查抽驗，擴大10倍查驗量能；針對豬牛肉品輸入業的冷凍倉儲源頭進行稽查；肉品查驗結果揭露在市府萊豬牛專區網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等重要資訊，市民可上網查詢掌握食安。

另外，為擴大市民參與監督，市府首創修訂「檢舉重大食品案件獎勵辦法」適用範圍，經衛生局查獲屬實並裁罰確定，將發給實收罰鍰70%檢舉獎金；市府更領先全國推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，業者須提出相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。

市府表示，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，台中市食安自治條例訂有豬肉不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）的規定，並在台中行之有年，市民健康不能妥協，行政院應尊重地方自治法規，保障人民健康安全，不管時空如何變化，食安都應採取高標準，不能打折或放水，這是不變的原則。

對於行政院宣告台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文無效，市府將廣納民意並與台中市議會共同研擬對策，依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，捍衛市民健康。

台中議會國民黨團表示，行政院不顧國民健康，蠻橫反對地方政府以自治條例方式防堵萊豬，強迫民眾一定要接受萊豬，已失去中央政府存在的正當性，市議會在收到相關公文後和法制單位研究，除了聲請釋憲的途徑，也不排除與其他縣市合作，號召全國民眾直接走上街頭，透過示威抗議，讓中央政府收回惡法惡政。

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