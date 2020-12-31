李彥秀赴美探女遭譏吃美豬　PO照反擊「我可以選擇不吃萊豬」

▲李彥秀在美國超市買沒有萊劑的美豬。（圖／翻攝自李彥秀臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨副秘書長李彥秀日前請假赴美探望女兒，遭民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄譏諷「在美國吃美國豬」，李彥秀31日貼出逛超市照表示，在美國標示萊豬沒有歧視問題，「在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。」肉品清楚標示不含萊劑。

李彥秀日前透露，一個多月前，接到女兒從美國打來的電話，告訴她發燒到快40度，電話裡她淚流哽咽。近期李彥秀決定向黨告假，赴美「補修媽媽學分」。

因國民黨在台灣力擋萊豬，民進黨立委關切李彥秀赴美是否吃萊豬，陳亭妃說，希望李彥秀能真的以媽媽心態面對，別再將美豬議題做政治操作；莊瑞雄則回應，美豬對很多美國人來說是美食，李彥秀可以看看美國人吃美豬的情況。

對此，李彥秀31日在臉書貼出自己選購肉品的照片表示，民進黨稱標示萊豬是歧視，問在美國吃不吃美豬？她要回應民進黨的委員，在美國標示萊豬沒有歧視問題，「在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。」

李彥秀說，對於含瘦肉精肉品進口，國民黨的態度一向明確。第一、牛豬分離，因為國人食用豬肉的比例實在太高，尤其食用豬內臟的習慣更是高過其他國家，更不用說不容易管制的豬肉再製品，更是五花八門。

其次是清楚標示，李彥秀說，標章之亂已經凸顯，民進黨政府連初步的配套都沒做好準備。更何況核發標章只是開始，後續的管理人力、稽核量能，沒有看到中央與地方政府有明確的協調。中央源頭放火、地方政府咬牙買單，最受害的就是人民食安權益，但民進黨現在只願意標示產地，卻不願意標示是否含有萊克多巴胺。

李彥秀稱，今天行政院會更宣示，肉品的萊克多巴胺含量「全國統一標準」，亦即地方的自治條例與中央法規牴觸，等於不讓地方政府有更高的標準自我要求。但是，中央部會卻一個一個自保，教育部宣示校園與補習班不吃、退輔會宣示安養機構不吃、體育署宣示運動員不吃，幫總統蔡英文政策背書的立法委員不吃，矯正署的受刑人也不吃，早就已經多重標準了，哪來統一標準可言？

李彥秀感謝陳亭妃、莊瑞雄的關心，並重申在美國雖吃美豬，但美國超市清楚標示不含萊劑，可以明確選擇不吃萊豬。同樣，她希望民進黨也可以給人民明確的選擇權。

