　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀赴美探女遭譏吃美豬　PO照反擊「我可以選擇不吃萊豬」

▲▼李彥秀在美國超市買沒有萊劑的美豬。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

▲李彥秀在美國超市買沒有萊劑的美豬。（圖／翻攝自李彥秀臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨副秘書長李彥秀日前請假赴美探望女兒，遭民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄譏諷「在美國吃美國豬」，李彥秀31日貼出逛超市照表示，在美國標示萊豬沒有歧視問題，「在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。」肉品清楚標示不含萊劑。

李彥秀日前透露，一個多月前，接到女兒從美國打來的電話，告訴她發燒到快40度，電話裡她淚流哽咽。近期李彥秀決定向黨告假，赴美「補修媽媽學分」。

因國民黨在台灣力擋萊豬，民進黨立委關切李彥秀赴美是否吃萊豬，陳亭妃說，希望李彥秀能真的以媽媽心態面對，別再將美豬議題做政治操作；莊瑞雄則回應，美豬對很多美國人來說是美食，李彥秀可以看看美國人吃美豬的情況。

對此，李彥秀31日在臉書貼出自己選購肉品的照片表示，民進黨稱標示萊豬是歧視，問在美國吃不吃美豬？她要回應民進黨的委員，在美國標示萊豬沒有歧視問題，「在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。」

李彥秀說，對於含瘦肉精肉品進口，國民黨的態度一向明確。第一、牛豬分離，因為國人食用豬肉的比例實在太高，尤其食用豬內臟的習慣更是高過其他國家，更不用說不容易管制的豬肉再製品，更是五花八門。

其次是清楚標示，李彥秀說，標章之亂已經凸顯，民進黨政府連初步的配套都沒做好準備。更何況核發標章只是開始，後續的管理人力、稽核量能，沒有看到中央與地方政府有明確的協調。中央源頭放火、地方政府咬牙買單，最受害的就是人民食安權益，但民進黨現在只願意標示產地，卻不願意標示是否含有萊克多巴胺。

李彥秀稱，今天行政院會更宣示，肉品的萊克多巴胺含量「全國統一標準」，亦即地方的自治條例與中央法規牴觸，等於不讓地方政府有更高的標準自我要求。但是，中央部會卻一個一個自保，教育部宣示校園與補習班不吃、退輔會宣示安養機構不吃、體育署宣示運動員不吃，幫總統蔡英文政策背書的立法委員不吃，矯正署的受刑人也不吃，早就已經多重標準了，哪來統一標準可言？

李彥秀感謝陳亭妃、莊瑞雄的關心，並重申在美國雖吃美豬，但美國超市清楚標示不含萊劑，可以明確選擇不吃萊豬。同樣，她希望民進黨也可以給人民明確的選擇權。

▲▼李彥秀在美國超市買沒有萊劑的美豬。（圖／翻攝自李彥秀臉書）▲▼李彥秀在美國超市買沒有萊劑的美豬。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

ET快訊
快訊／北市跨年晚會　2小時只有1800人到場
英變種病毒「疫苗逃脫」傳染更強？重症醫憂：恐已邁出第一步
直擊／張惠妹男友率先登台暖場！　跨年防疫「高規格」
和艾菲爾鐵塔結婚10年！她拍片公開性慾　自爆「離婚了」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

葉元之揭「蔡皇獨裁證據」：行政院無權宣告食安自治條例違憲

快訊 / 立法院會期落幕 「119項議案過關」　 2021迎接42項修憲案

中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

林楚茵第一次用熊貓「被取消」　范雲：叫阿娜答送不就得了

地方法反萊豬挨批違憲　徐巧芯嗆：行政院哪來的權利宣告？

徐國勇：「實價登錄2.0」儘速完成配套　健全不動產市場

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

葉元之揭「蔡皇獨裁證據」：行政院無權宣告食安自治條例違憲

快訊 / 立法院會期落幕 「119項議案過關」　 2021迎接42項修憲案

中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

林楚茵第一次用熊貓「被取消」　范雲：叫阿娜答送不就得了

地方法反萊豬挨批違憲　徐巧芯嗆：行政院哪來的權利宣告？

徐國勇：「實價登錄2.0」儘速完成配套　健全不動產市場

性侵再犯之虞強制治療　大法官：警告性解釋，3年內全盤檢討修正

4個「超越純友誼」的跡象！　在意他和異性相處、期待單獨時光

林書豪即將登場？G聯盟緊湊日程曝光　豪哥跨年前「保持專注」

墊臀「矽膠流湯」她腫成象腿！　狂被轉診…沒醫生願動刀恐截肢

馬大偉運彩解盤／ 國王@火箭　拆莊買國王受讓

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

不開車山海玩透透！元旦期間搭台灣好行　46條線享半價優惠

鄭鈞仁用鬼滅之刃調整心情　吳東融閱讀來沉澱自己

嘉警寒冬送暖弱勢族群　派出所發送500件保暖衣

先探／謝金河：傳產股窗外有藍天

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

北市跨年晚會是否停辦　網意見一面倒

「柯文哲沒跟我聯絡」　陳時中遇到黃珊珊問跨年

政院：萊豬全國統一標準自治條例無效

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

霸王寒流來襲　北市12小時7人OHCA

快訊／北市跨年人數管制砍半限縮4萬人

快訊／屏東縣凌晨宣布：跨年晚會延期

台北101跨年照常舉辦　侯友宜：不要製造漏洞

快訊／北市跨年10分鐘進場近500人！　民眾手持身分證一路狂奔

法阿嬤織「台灣國旗毛衣」送蔡英文

LIVE／北市跨年如期舉辦　柯文哲親上火線說明

更多熱門

相關新聞

行政院搬《憲法》108條批縣市政府　食安法沒有授權地方另訂標準

行政院搬《憲法》108條批縣市政府　食安法沒有授權地方另訂標準

美國萊豬元旦開放進口，但國內各縣市與中央規定仍不同調。針對地方依據《憲法》738號解釋，認為地方可訂定比中央更嚴格的萊豬檢驗標準一事，行政院政務委員羅秉成31日表示，「這是錯誤的認知」，食品安全跟電子遊憩場的管理不能相提並論，食品安全沒有因地制宜的必要，《食安法》也沒有授權給地方可以另訂標準。

三綠委萊豬跑票　暗助國民黨

三綠委萊豬跑票　暗助國民黨

蔡防疫紅利用光　萊豬殺傷力將出

蔡防疫紅利用光　萊豬殺傷力將出

回顧2020年台灣政壇「之亂」！

回顧2020年台灣政壇「之亂」！

台灣豬標章新增QRcode 　明年1月8日上線

台灣豬標章新增QRcode 　明年1月8日上線

關鍵字：

李彥秀陳亭妃 莊瑞雄萊豬

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面