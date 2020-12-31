萊豬自治條例無效　北市議會國民黨團將提釋憲

▲含萊克多巴胺美豬即將在1月1日開放進口。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺的美豬1月1日將開放進口，面對各縣市政府萊劑規定不一致，行政院31日召開記者會宣布，有關各縣市萊劑零檢出的自治條例，將採「原訂者函告無效，新訂者不予核定」原則，也就是中央未來將有統一規範。為此，台北市議會國民黨團表態將會提出釋憲，而北市法務局則表示尊重。

為了不讓萊豬進到市場，各地縣市議會透過修正自治條例方式阻擋，面對全國法規不一致的問題，行政院31日召開記者會，宣布萊劑零檢出的相關政策，對於地方自訂條例，將採「原訂者函告無效，新訂者不予核定」。

國民黨台北市議會黨團日前在議會強勢通過食安自治條例修正案，強調含有萊劑的豬肉不得進入北市。面對中央今天宣布地方自治條例抵觸中央法規，國民黨團書記長陳重文受訪表示，未來會提釋憲，此外也會配合黨中央以及立法院，推動反萊豬公投。

針對釋憲案的部分，陳重文指出，下週就會向市議會法規委員會提案，經過大會審議以及議員連署後，就會正式提出。

對此，台北市法務局指出，台北市政府在2016年12月13日修正食安自治條例，增訂第9條之1，明定台北市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（即俗稱之瘦肉精），台北市議會並於2020年11月4日三讀審議通過食安自治條例修正案，增訂第17條之1，明定豬肉及其產製品檢驗出乙型受體素者，將處6萬元以上、10萬元以下罰鍰。

但該二條文分別遭行政院宣告無效不予核定，法務局說，依據司法院大法官解釋第527號解釋，台北市政府如對函告無效的內容持不同意見，因受函告無效者為自治條例，立法機關台北市議會得聲請釋憲。

法務局表示，因台北市食品安全自治條例第17條之1，是第9條之1的配套罰則，爰就行政院函告第9條之1無效，倘經台北市議會決議向司法院聲請解釋，台北市政府將予以尊重。