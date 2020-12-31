快訊／台鐵跨年加班車36班砍為24班　各地停駛班次出爐

▲交通部長林佳龍今視察台北車站疏運整備情形。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今天就是跨年夜，元旦連假也即將展開，交通部長林佳龍今視察台北車站疏運整備情形。他指出，因為跨年活動的調整，也配合做必要的調動，其中，台鐵原本規劃增開36班次列車，現在減為24班，會視情況機動調度。

林佳龍受訪指出，今天特別來聽取雙鐵元旦連假疏運規劃，部分加開班次因為各地跨年活動調整，也配合做必要的調動，台鐵原規劃增加36班次，現在減為24班，會視情況機動調度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，因受新冠肺炎疫情影響，基隆、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭等地區所舉辦2021跨年活動取消或改為線上直播，原計畫活動散場時段所加開之區間車其中12列次配合停駛。

▲▼配合活動取消，台鐵跨年加班車36班砍為24班，各地停駛班次出爐。（圖／台鐵提供）

另外，阿妹張惠妹今年首度在台東舉辦跨年活動，他也鼓勵大家多利用南迴鐵路前往，這部分都有提供票價、在地轉乘優惠。

連假期間，林佳龍也要求加嚴落實防疫要求，只要進站就要戴口罩、量體溫，並要提供消毒用酒精，公共場所也增加消毒頻率，若有必要可短暫飲食，但之後就要戴回口罩。

至於今天跨年夜，原本高公局預期國5從上午9點就會出現車多壅塞狀況，但目前情況大致順暢，林佳龍說，這次除了使用中秋、雙十連假的疏運精進措施外，也提供大客車在國5的專用道，用這樣方式擴大分流，其他包含閘道儀控、高乘載管制等等都會繼續實施。

另外，明年台鐵春節疏運期規劃從2/8開始，針對先前瑞芳-猴硐坍方路段，林佳龍說，目前都按照原來預定搶修進度進行中，力拼春節前完成西正線通車。