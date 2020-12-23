元旦連假客運銷售現況曝！88條路線享85折　北花來回只要400元

▲元旦連假，北花客運來回優惠400元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局在元旦連假推出多項公共運輸疏運及優惠措施，國道客運88條路線優惠85折，其中北花線來回票優惠400元，且回程票根不限業者均可通用，另外，憑票根再租汽機車，最多可再折200元。

元旦連假期間自109年12月31日0時起至110年1月3日24時止，民眾搭乘國道客運可享票價及轉乘優惠，搭乘國道客運優惠路線共88條，享平日優惠價或原票價85折優惠。

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公路總局表示，元旦連假客運預售票已於12月初開始販售，截至12月21日晚上7時止，西部國道客運已售出17%的預售票，東部國道客運已售出8%的預售票；其中北花線已售出18%的預售票，往花蓮方向以12月31日（連假前一日）售出66%最高，該日8至9時、13至15時及19時之班次均已售出逾8成。

▲北花線已售出18%的預售票，往花蓮方向以12月31日（連假前一日）售出66%最高。（圖／記者賴文萱攝）

往台北方向則以1月3日（收假日）售出23%最高，該日13及16時之班次均已售出逾半。另本次元旦連假增開之「【0999】高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線已售出7%的預售票，往台東方向12月31日（連假前一日）售出31%最高，該日10時之班次已售出逾半；往左營方向則以1月1日及2日（連假首日及第二日）售出11%最高。

其中，這次台北往返花蓮國道客運持續提供單人來回票400元優惠，為節省搭車民眾候車時間，元旦連假起北花線不同客運業者（首都客運、台北客運及統聯客運）之回程票根均可通用。

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

另外，針對台東地區因歌手張惠妹的跨年演唱會，預估將吸引大量人潮湧入。對此公路總局規劃增開「【0999】高鐵左營站-台東轉運站」公路客運直達臨時路線，每日預計開行8班次（往返各4班次），並提供優惠票價350元，來回票650元之優惠。

除票價優惠之外，公路總局自中秋及國慶連假推出之在地有腳措施於元旦連假擴大至台東地區辦理。租車優惠部分，民眾搭乘公路客運至當地後，持客運票根（宜蘭地區持「台北-宜蘭」國道客運票根、花蓮地區持「台北-花蓮」國道客運票根、台東地區持「台北-花蓮」國道客運或「高雄-台東直達臨時路線」票根）向指定租賃業者租車可享優惠。

完成租用車輛後，再持汽（機）車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。宜蘭地區11家、花蓮地區20家、台東地區18租賃家業者配合提供優惠。

▲公路總局協調宜蘭、花蓮市區公車於尖峰時段加密為每30分鐘一班次。（圖／記者蔡玟君攝）

客運加密班次部分，該局協調宜蘭、花蓮市區公車於尖峰時段加密為每30分鐘一班次；台東地區則針對【8129】、【8128】及【8172】等3條公路客運分別加開33%至50%以上的班次，其中串聯台東火車站及台東轉運站之公路客運路線於尖峰時間加密至每30分鐘一班。

另為方便民眾搭乘公共運輸前往台東各處景點，台灣好行路線已預籌一倍以上運能，並視旅客需求機動加開班次。

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