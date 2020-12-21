林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

我國發生航空界群聚感染事件，指揮中心20日公布國內新增3例COVID-19確定病例，2名為18日公布之案760同事（案765、766），案765為國籍航空紐西蘭籍機師，疑似為感染源頭，在機上有咳嗽卻沒戴口罩。交通部長林佳龍表示，考慮到機師群聚感染與先前的空服員居檢時擅自外出，交通部擬修正航空業檢疫規定，無視規定未戴口罩者也須受罰。

根據民航局規定，自外站返國之航空公司機組員不列入通報社區居家檢疫14天名單，航空公司應建立嚴謹之居家檢疫管理機制，落實執行管控措施，交通部民用航空局監督管理。如機組員入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須進行居家檢疫14天。

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在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。機組員不管在國外或返國後違反相關規定，均將通報疾管署並將機組員列入社區居家檢疫14天管制。

然而不只日前連環爆出空服員無視居家檢疫規定，指揮中心卻無法可罰的情形，本次又出現貨機機師執飛時未戴口罩，導致3人群聚感染確診。林佳龍表示，交通部已與指揮中心討論，擬針對航空業檢疫規定修正。

▲長榮航空表示，如果組員違反規定未戴口罩，公司查證屬實一定嚴加議處。（資料照／記者沈繼昌攝）

林佳龍表示，若航空業人人都可落實防疫規定，必定可以達到檢疫效果，但考慮到多名空服員居家檢疫時擅自外出、機師無視防疫規定不戴口罩等，加上國際疫情越加失控，他已責成航政司與民航局進行檢討，提出必要的修正。

林佳龍表示，貨機是封閉空間，雖然接觸到的都是特定人士，但仍規定必須佩戴口罩，少數機師違反規定就須接受處罰，若因此造成疫情擴大，也必須針對規定修正檢討。他說，民航局對此事擬定檢討與建議，已送交指揮中心。

長榮航空表示，為確保第一線同仁健康狀況，要求前、後艙空勤組員每日上、下午各測量一次體溫並回報，所有執勤的空勤組員以及機場地勤人員在進入機場時，也需接受機場的體溫量，如有體溫異常或是身體不適，均會予以關懷並暫停勤務。

此外，公司也要求空勤組員務必落實國內外各項居家檢疫、自我防護及自主健康管理規定，機師在機上除飲食之外必須全程配戴口罩，如果違反規定未戴口罩，公司查證屬實一定嚴加議處。