　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

我國發生航空界群聚感染事件，指揮中心20日公布國內新增3例COVID-19確定病例，2名為18日公布之案760同事（案765、766），案765為國籍航空紐西蘭籍機師，疑似為感染源頭，在機上有咳嗽卻沒戴口罩。交通部長林佳龍表示，考慮到機師群聚感染與先前的空服員居檢時擅自外出，交通部擬修正航空業檢疫規定，無視規定未戴口罩者也須受罰。

根據民航局規定，自外站返國之航空公司機組員不列入通報社區居家檢疫14天名單，航空公司應建立嚴謹之居家檢疫管理機制，落實執行管控措施，交通部民用航空局監督管理。如機組員入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須進行居家檢疫14天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。機組員不管在國外或返國後違反相關規定，均將通報疾管署並將機組員列入社區居家檢疫14天管制。

然而不只日前連環爆出空服員無視居家檢疫規定，指揮中心卻無法可罰的情形，本次又出現貨機機師執飛時未戴口罩，導致3人群聚感染確診。林佳龍表示，交通部已與指揮中心討論，擬針對航空業檢疫規定修正。

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空表示，如果組員違反規定未戴口罩，公司查證屬實一定嚴加議處。（資料照／記者沈繼昌攝）

林佳龍表示，若航空業人人都可落實防疫規定，必定可以達到檢疫效果，但考慮到多名空服員居家檢疫時擅自外出、機師無視防疫規定不戴口罩等，加上國際疫情越加失控，他已責成航政司與民航局進行檢討，提出必要的修正。

林佳龍表示，貨機是封閉空間，雖然接觸到的都是特定人士，但仍規定必須佩戴口罩，少數機師違反規定就須接受處罰，若因此造成疫情擴大，也必須針對規定修正檢討。他說，民航局對此事擬定檢討與建議，已送交指揮中心。

長榮航空表示，為確保第一線同仁健康狀況，要求前、後艙空勤組員每日上、下午各測量一次體溫並回報，所有執勤的空勤組員以及機場地勤人員在進入機場時，也需接受機場的體溫量，如有體溫異常或是身體不適，均會予以關懷並暫停勤務。

此外，公司也要求空勤組員務必落實國內外各項居家檢疫、自我防護及自主健康管理規定，機師在機上除飲食之外必須全程配戴口罩，如果違反規定未戴口罩，公司查證屬實一定嚴加議處。

ET快訊
獨／UBA隊長載女友雙亡還原現場　家屬悲曝不辦告別式原因
英出現變異病毒急封城！倫敦數十萬人逃難　車站擠爆影片曝光
台南21歲護理師遭酒駕撞飛命危！搶救21天家屬忍痛拔管
台灣夫妻英確診「變種新冠病毒」　高燒39度猛流淚
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

3年沒交女友！單身男主動交出手機　她一看「光速擊斃」笑翻KTV

台灣是否跟進「禁英航班入境」　交通部：討論中看指揮中心決定

玉山飄雪直擊！登山客下山遇強降雪　拿起手機興奮拍照

老闆吩咐買「卡哩卡哩」！他帶回1包慘被開除　內行解答：不是餅乾

老夫妻坐了「對號座」！她要開口被朋友阻止　2人從高雄站到台中

台灣夫妻英確診「變種新冠病毒」　1年沒進辦公室！高燒39度猛流淚

想打包龍蝦頭被阻止　內行人曝「暗黑真相」狂勸：他是為你好

客人點餐問她：鮭魚炒飯是豬肉還牛肉？　釣出5千網友神回

800年首次「木星土星超近合」今傍晚登場　沒看到再等60年

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

林佳龍轟「機師違規沒戴口罩」需受罰！將修正航空業檢疫規定

3年沒交女友！單身男主動交出手機　她一看「光速擊斃」笑翻KTV

台灣是否跟進「禁英航班入境」　交通部：討論中看指揮中心決定

玉山飄雪直擊！登山客下山遇強降雪　拿起手機興奮拍照

老闆吩咐買「卡哩卡哩」！他帶回1包慘被開除　內行解答：不是餅乾

老夫妻坐了「對號座」！她要開口被朋友阻止　2人從高雄站到台中

台灣夫妻英確診「變種新冠病毒」　1年沒進辦公室！高燒39度猛流淚

想打包龍蝦頭被阻止　內行人曝「暗黑真相」狂勸：他是為你好

客人點餐問她：鮭魚炒飯是豬肉還牛肉？　釣出5千網友神回

800年首次「木星土星超近合」今傍晚登場　沒看到再等60年

柯瑞食量變小了？　上機前「便當盒只有2個」球迷好意外

全球10多國禁英航班　英相強生急坐鎮！歐盟召開緊急專家會議

20歲男酒駕拒檢...還加速逃逸！女警慘遭夾傷　車內查獲2把空氣槍

黃金單身群聚！六都「單人宅」最多里　落在林口、高雄這些區

楊紫同框楊冪、趙麗穎！　大紅禮服被笑像媒婆…網酸：土得要命

英「變種病毒」感染力飆增70%！世界各國急禁航　7大疑問一次解答

7柴坐整排「超認真聽課」　緊盯老師萌臉笑噴網：有肉肉在前面？

夢幻白馴鹿點亮台中水岸！夜晚閒散「台版鴨川」感受濃厚耶誕氣氛

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

國曆生月2021年事業運！　9月生禁劈腿「6、12月把握異性將雙贏」

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

生活熱門新聞

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

冬至「全台有雨」！今水氣最多豪大雨熱區曝清晨12.9度

女友生日給驚喜　開箱是天價PS5

星巴克天天買一送一　85度C大優惠

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

1年沒進辦公室！台灣夫妻英確診「變異新冠病毒」　高燒39度猛流淚

玉山8:20下雪！降雪累積0.5公分

「林青霞」3個字永遠都是包袱

張爸與他的一千個帳號　張文政

登山2天3意外！檜谷山莊主PO「10點救命聖經」

更多熱門

相關新聞

英國變種病毒擴散！義大利婦女「病毒量超高」

英國變種病毒擴散！義大利婦女「病毒量超高」

新冠肺炎（COVID-19）在英國東南部出現變種病毒株，其傳播速度比原本的病毒快70%，使得英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）出面證實變種病毒已然失去控制。而有義大利媒體指出，境內開始出現1起從英國入境的病例，且病毒載量非常高，義大利當局隨即於昨（20）日發佈公告，暫停所有往返英國航班，並安排該患者與家屬、密集接觸者接受隔離。

黑龍江疫情告急！　單日本土+1、無症狀+3

黑龍江疫情告急！　單日本土+1、無症狀+3

灰熊新賽季不開放觀眾進場

灰熊新賽季不開放觀眾進場

台灣跟進禁英航班？交通部回應了

台灣跟進禁英航班？交通部回應了

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

關鍵字：

新冠肺炎林佳龍機師

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面