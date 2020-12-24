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交通部要罰長榮！林佳龍指「航空公司內控失職」：檢疫規定要修改

▲▼長榮航空駕駛艙。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

▲國籍航空機師違反規定，導致防疫出現破口。（示意圖非本人／翻攝自長榮航空粉專）

記者李宜秦／台北報導

一名國籍航空機師因違反規定未戴口罩，染疫後又傳染給其他機組員，甚至在居家檢疫結束後到處「趴趴造」，導致我國出現本土確診案例。交通部長林佳龍表示，先前已有多例空服員無視檢疫規範，現在又出現機師的防疫破口，可見航空公司內控有問題，交通部將會對其開罰，並修改檢疫規定。

林佳龍今日出席「屏東地區新創幸福巴士 2.0 整合示範服務」啟用典禮，接受媒體聯訪時表示，先前考慮到航空業性質特殊，疫情期間仍須提供客貨運服務，因此與指揮中心擬定國籍航空機組人員管理措施。

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然而近日不斷出現機組員違規事件，包括空服員無視居家檢疫規範擅自外出、機師在機上不戴口罩等，甚至造成本土零確診破功，可見航空公司內控管理失職，交通部除會根據相關法令處罰外，也會修改國籍航空機組員檢疫規定。

▲▼▲長榮航空18日開航桃園－日本松山航線。（圖／資料照／長榮航空官網）

▲林佳龍表示，航空公司應落實內控職責。（圖／資料照／長榮航空官網）

林佳龍表示，航空業者應落實內控機制，目前也看到業者對違規者祭出免職等嚴厲處分，希望能藉此達到警惕作用，防疫不能有破口，尤其是進出國境的航空業者，全民支持其正常營運，他們也該防守國境、守護國人。

至於要以哪條法令開罰，林佳龍表示，有許多相關法令，如傳染病防治法、紓困特別條例、民用航空法等，希望航空業者能遵循所有法令，若法規有不足處也會加以補強，經過此次事件會全面檢討，要求業者確實落實規定。

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