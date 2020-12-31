　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

▲▼新冠疫苗,美國。（圖／路透）

▲大陸已為重點人群有施打300萬劑次疫苗，出現敏等比較嚴重的情況為百萬分之二。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼宣布國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，獲批准附條件上市後，大陸國家衛健委、科技部31日同天宣布，目前國家已有3條技術路線5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗，另自15日正式啟動「重點人群」接種工作以來，累計接種超過300萬劑次，總體「安全性良好」，下一步將全面推進老年人和有基礎疾病的人群施打疫苗。

大陸國務院聯防聯控機制31日舉行發布會，宣布中國生物新冠滅活疫苗獲國家藥監局批准附條件上市的「重磅訊息」，並揭露整體疫苗研發、施打進展。

大陸科技部副部長徐南平說，到目前為止，國家有5條技術路線14個疫苗進入臨床試驗，其中3條技術路線5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗。

▲▼大陸科技部副部長徐南平。（圖／取自大陸國新辦網站）

▲大陸科技部副部長徐南平。（圖／取自大陸國新辦網站）

按照已公開訊息，徐南平所說的5款進入三期臨床的疫苗，分別為國藥集團中國生物旗下北京生物所、武漢生物所兩款新冠病毒滅活疫苗，以及中科院微生物所與安徽智飛合作的重組蛋白疫苗、軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、北京科興生物的新冠滅活疫苗。

另大陸國家衛健委副主任曾益新也揭露，自12月15日正式啟動重點人群接種工作以來，目前全大陸重點人群累計接種超過300萬劑次；他說，接種結果充分證明了疫苗安全性良好。

值得注意的是，曾益新坦言，在疫苗接種過程中，發生了一定比例的不良反應。他強調，總體發生率與常規接種的滅活疫苗接近，輕度發熱的病例不到0.1%，過敏等比較嚴重的情況為百萬分之二，這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。

他說，大陸接下來將全面推進老年人和有基礎疾病的人群進行接種，後續將有序開展接種，未來符合條件的群眾實現「應接盡接。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

美通過「台灣保證法」　台學者：基本上無法保證什麼

承諾給28萬紅包！新郎突反口變4萬　新娘爆哭拒下車：不結了

已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

十大政治新聞（下）與美互關領事館　又跟印度在邊境大亂鬥！

十大政治新聞（上）新冠疫情、中美對抗　習近平「安內攘外」速重整

寶萊塢抗中神劇超誇張！　印軍「生擒解放軍、一打十逆襲」

陸新冠病毒疫苗上市！官方：保護率達79.34%

快訊／輸出+1！　台人飛上海「隔離期確診」

疫情這一年／受困湖北「中了！」　台灣媳「喜迎二寶」驚險經歷有如電影

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

美通過「台灣保證法」　台學者：基本上無法保證什麼

承諾給28萬紅包！新郎突反口變4萬　新娘爆哭拒下車：不結了

已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

十大政治新聞（下）與美互關領事館　又跟印度在邊境大亂鬥！

十大政治新聞（上）新冠疫情、中美對抗　習近平「安內攘外」速重整

寶萊塢抗中神劇超誇張！　印軍「生擒解放軍、一打十逆襲」

陸新冠病毒疫苗上市！官方：保護率達79.34%

快訊／輸出+1！　台人飛上海「隔離期確診」

疫情這一年／受困湖北「中了！」　台灣媳「喜迎二寶」驚險經歷有如電影

地方跨年、迎曙光活動急取消喊卡　林佳龍：重新調整疏運計畫

【廣編】臺灣銀行落實普惠金融　積極推動性別平等

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

西川遙輝入札美職4隊有興趣　選球與高上壘率受青睞

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

美網重砲手「染疫又包機出逃」　ATP只罰2萬還能緩刑處理

樂天桃猿首席教練不再空缺　林振賢重回輔佐曾總

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

上海爆第4例台人輸入確診

示警疫情滿週年！網緬懷吹哨人李文亮

受困湖北「中了！」　台灣媳婦「喜迎疫情年二寶」

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

近80%大陸民眾認為「中國國際形象更好了」

生前15秒失足影片曝光！　「西藏冒險王」墜入冰川亡

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

誇張！寶萊塢抗中神劇「生擒解放軍」

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

雙11涉嫌虛假行銷　天貓遭罰215萬元

更多熱門

相關新聞

跨年取消「演唱會照辦」　網揭3關鍵解答

跨年取消「演唱會照辦」　網揭3關鍵解答

台灣在30日爆出首例英國變種病毒入侵，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市都於昨（30日）晚宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播。有網友就發文丟出心中疑問，為什麼多數人都希望跨年停辦，近期的演唱會照常舉辦卻沒人開罵？貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友提到，「跨年的人數更多吧」、「演唱會的出入都有管制啊」。

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

潘孟安延辦跨年！網笑呆：屏東獨立了

潘孟安延辦跨年！網笑呆：屏東獨立了

北市逆風跨年晚會照辦！指揮中心回應了

北市逆風跨年晚會照辦！指揮中心回應了

跨年改直播不如取消　網揭1關鍵：花更多錢

跨年改直播不如取消　網揭1關鍵：花更多錢

關鍵字：

大陸疫苗新冠肺炎中國臨床大陸戰疫

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面