已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

▲大陸已為重點人群有施打300萬劑次疫苗，出現敏等比較嚴重的情況為百萬分之二。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼宣布國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，獲批准附條件上市後，大陸國家衛健委、科技部31日同天宣布，目前國家已有3條技術路線5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗，另自15日正式啟動「重點人群」接種工作以來，累計接種超過300萬劑次，總體「安全性良好」，下一步將全面推進老年人和有基礎疾病的人群施打疫苗。

大陸國務院聯防聯控機制31日舉行發布會，宣布中國生物新冠滅活疫苗獲國家藥監局批准附條件上市的「重磅訊息」，並揭露整體疫苗研發、施打進展。

大陸科技部副部長徐南平說，到目前為止，國家有5條技術路線14個疫苗進入臨床試驗，其中3條技術路線5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗。

▲大陸科技部副部長徐南平。（圖／取自大陸國新辦網站）

按照已公開訊息，徐南平所說的5款進入三期臨床的疫苗，分別為國藥集團中國生物旗下北京生物所、武漢生物所兩款新冠病毒滅活疫苗，以及中科院微生物所與安徽智飛合作的重組蛋白疫苗、軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、北京科興生物的新冠滅活疫苗。

另大陸國家衛健委副主任曾益新也揭露，自12月15日正式啟動重點人群接種工作以來，目前全大陸重點人群累計接種超過300萬劑次；他說，接種結果充分證明了疫苗安全性良好。

值得注意的是，曾益新坦言，在疫苗接種過程中，發生了一定比例的不良反應。他強調，總體發生率與常規接種的滅活疫苗接近，輕度發熱的病例不到0.1%，過敏等比較嚴重的情況為百萬分之二，這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。

他說，大陸接下來將全面推進老年人和有基礎疾病的人群進行接種，後續將有序開展接種，未來符合條件的群眾實現「應接盡接。」

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