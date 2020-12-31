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「始祖鳥vs北臉」禦寒外套哪家最強　意外釣出保暖神技：分開買

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲一早出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

小霸王寒流發威，許多人紛紛穿上防寒風衣、羽絨外套等保暖衣物。就有網友31日早上7點在PTT的Gossiping板上發文，說他起床想買早餐，結果一打開門「一股冷冽的風」直刮臉，害他整個人抖到不行，下定決心要買一件防寒外套。原PO就問卦「始祖鳥北臉迪卡儂買哪一家禦寒好？」意外引發熱論。

「我的媽呀！剛剛起床想說要買早餐，打開門一股冷冽的風直接撞上我俊俏的臉龐，害我整個人抖到不行」，這位網友文中表示，他就在那一刻下定決心，要去買一件防寒外套，會提到始祖鳥（Arc'teryx）、北臉（The North Face）、迪卡儂，只是因為他印象中只有這三家，「好像還有一家one boy，10個朋友有7個都在討論，郭雪芙代言的？」

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看到貼文後，其他網友紛紛留言，3個牌子都有人推薦，「除了始祖鳥跟猛瑪，其他都還好」、「用始祖鳥的預算買其他家各一件」、「沒爬山迪卡儂就夠了」、「鳥牌屌虐一切」、「小弟去看極光零下四十度，迪卡儂加發熱衣加毛衣不冷，真心推薦」、「北臉材質柔軟許多也比較輕。」

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO問卦要買什麼外套比較能禦寒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

而大概計算票數後，最多人推薦的是始祖鳥，再來北臉，最後迪卡儂。另外還有網友認為加拿大鵝、極度乾燥都可以考慮、「加拿大鵝穿去武陵會流汗給你參考」、「推冰島品牌N66，不輸史前象鳥，又不易撞衫」、「 Columbia CP值超高」、「兩年前買FORCLAZ RAINWARM 500當雨衣，裡面穿短袖排汗衫，昨天龜山騎到中壢不會冷，缺點就是不好看。」

其中，還有人分析穿衣保暖之道不能只靠外套，「分開買2件，外層防風防水、中層羽絨保暖，裡面發熱衣也行」、「防寒不是一個概念，是三個概念」、「看品牌不如看布料，各大廠牌都有採用的專利布料其實效果都差不多」、「（由內至外）分層就彈性速乾、保暖層、防風層（舖棉外套形成前2）、防水層，不建議發熱衣，過熱會過敏，尤其進室內時。」

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