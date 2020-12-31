寶萊塢抗中神劇超誇張！　印軍「生擒解放軍、一打十逆襲」

▲印度寶萊塢拍抗中神劇《加勒萬河谷》，出場氣勢如虹。（圖／翻攝 新民晚報）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地率續出現霸王級寒流，中印邊境出現天壤之別的情況。解放軍安排湖景營區避寒，但印度媒體報導稱「印藏邊境警察」部隊已向印度政府申請撤離前線，原因是太冷撐不住了！不過，印度「寶萊塢」電影卻熱情似火，近日開拍一部徒手生擒解放軍的電影，劇情十分誇張。

據陸媒《新民晚報》指出，印度寶萊塢影片《加勒萬河谷》於7月宣布開拍，主要聚焦今年6月中印邊境士兵出現流血衝突場面，此前一天，印度總理莫迪突訪距對峙地區不遠的列城，為印軍打氣。根據當地媒體流出的拍攝劇照，延續印度「抗中神劇」的精神，以誇張方式凸顯印度軍隊的英勇精神。

報導指出，該劇本參照今年6月15日中印邊境西段《加勒萬河谷》發生流血衝突，雙方均有傷亡。根據印軍消息，印軍20人死亡，76人受傷。解放軍於6月18日晚上釋放所有10名被俘的印度官兵，其中包括一名中校和三名少校。這也是45年來，中印兩國邊境首次發生致人死亡的衝突。

▲《加勒萬河谷》劇照，印軍生擒解放軍。（圖／翻攝 新民晚報）

寶萊塢知名演員、導演阿賈耶·德烏乾7月4宣布將拍攝一部反映《加勒萬河谷》衝突的電影。根據印度媒體披露的拍攝現場的花絮鏡頭，這部電影十分脫離現實。印軍士兵化身功夫高手，可以一打十，徒手生擒解放軍指戰員，轉眼間逆勢大翻盤。

真實生活情況？位於帕米爾高原的對峙地區海拔極高，空氣稀薄、風雪酷烈、補給困難，極不適合人類生存。據報導稱，日前印度前線士兵率先撐不住了，中印邊境西段部署的「印藏邊境警察」部隊已向印度政府申請撤離前線。

▼解放軍高原營區避寒。（圖／翻攝 新民晚報）