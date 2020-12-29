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南海跨年不平靜！　解放軍「軍事訓練」航警三連發

▲▼ 南海,太平島,南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

2021年將至，跨年期間南海持續成為國際軍事角力的焦點。據大陸海南三亞海事局28日晚間，連續發布的三則「航行警告」內容，海南島西南部、南部、東南部海域，將於12月29日到隔年1月7日，進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入。

三亞海事局28日晚間，一口氣發布《瓊航警0127》、《瓊航警0128》、《瓊航警0129》共三則「航行警告」，所示執行軍事任務期間，均為2020年12月29日08時至2021年1月7日16時。

▲▼海南海事局連續發布三則航行警告訊息。（圖／取自大陸國家海事局官方網站）

▲海南海事局連續發布三則航行警告訊息。（圖／取自大陸國家海事局官方網站）

《瓊航警0127》通報的水域，為南海17-54.0N 108-59.0E、17-54.0N 109-09.0E、18-04.0N 109-09.0E和18-04.0N 108-59.0E諸點連線；《瓊航警0128》為17-33.0N 109-30.0E、17-33.0N 109-51.0E、17-58.0N 109-51.0E和17-58.0N 109-30.0E諸點連線；《瓊航警0129》為17-29.0N 110-02.0E、17-43.5N 110-18.5E、17-37.5N 110-24.5E和17-23.0N 110-08.0E諸點連線水域。

也就是說，中共解放軍將於上述時間，在南海，也是海南島的西南部、南部、東南部部分海域，進行軍事訓練，期間內，大陸官方禁止任何船隻駛入。

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